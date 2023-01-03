آبل تزيد رسوم استبدال بطارية أجهزتها خارج الضمان .. تعرف على الأسعار الجديدة

تعتزم شركة آبل زيادة رسوم الخدمة لاستبدال بطارية أجهزتها المحمولة التي انتهت مدة الضمان الخاصة بها، وذلك اعتبارًا من شهر آذار/ مارس المقبل.

وتتراوح الزيادة الجديدة في رسوم استبدال بطارية هواتف آيفون الذكية وحواسيب آيباد اللوحية وحواسيب ماك بوك الشخصية بين 20 دولارًا أمريكيًا إلى 50 دولارًا أمريكيًا.

ورصد التغيير في الرسوم عدد من مستخدمي موقع ريديت (Reddit)، الذين أشاروا إلى أن آبل ذكرت – دون الإعلان عن ذلك – التغيير الجديد في صفحات الإصلاح الخاصة بتلك الأجهزة على موقعها الإلكتروني.

وذكرت آبل في صفحة إصلاح بطارية آيفون واستبدالها: “تسري الرسوم الحالية لخدمة البطارية خارج الضمان حتى نهاية شباط/ فبراير 2023. اعتبارًا من 1 آذار/ مارس 2023، ستُزاد رسوم خدمة البطارية خارج الضمان بمقدار 20 دولارًا أمريكيًا لطرُز آيفون السابقة لآيفون 14 جميعها”.

وبعد حساب الزيادات في رسوم استبدال البطارية وإصلاحها، فإن رسوم خدمة بطارية هواتف آيفون 13 وما قبله خارج الضمان ستصبح 89 دولارًا أمريكيًا.

أما رسوم إصلاح بطارية الجيل الخامس وما قبله من حواسيب آيباد برو 12.9، والجيل الثالث وما قبله من حواسيب آيباد برو 11، وحواسيب آيباد برو 10.5، وآيباد برو 9.7، والجيل السادس وما قبله من حواسيب آيباد ميني، والجيل الخامس وما قبله من حواسيب آيباد أير، فستُزاد بمقدار 20 دولارًا أمريكيًا ليصبح الإجمالي بين 99 دولارًا أمريكيًا و119 دولارًا أمريكيًا.

وستُزاد رسوم استبدال بطارية طُرز حواسيب ماك بوك أير جميعها بمقدار 30 دولارًا أمريكيًا لتصبح 159 دولارًا أمريكيًا، أما رسوم طُرز ماك بوك برو فستُزاد بمقدار 50 دولارًا أمريكيًا لتصبح 249 دولارًا أمريكيًا.

يُشار إلى أن هذا التغيير عالمي وقد يختلف ارتفاع الأسعار حسب الدولة. فعلى سبيل المثال، ستفرض دولة الإمارات العربية المتحدة مبلغ 269 درهمًا إماراتيًا (73.24 دولارًا أمريكيًا) مقابل استبدال بطارية آيفون 13 وما قبله، في حين ستفرض تركيا مبلغ 1,399 ليرةً تركيةً (73.64 دولارًا أمريكيًا).

يُشار إلى أن زيادة رسوم الخدمة لن تؤثر في مشتركي خدمتي (AppleCare) أو (+AppleCare) أو الأشخاص الذين يعتمدون على خدمات الإصلاح التابعة لجهات خارجية.