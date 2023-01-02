كيفية اللعب بألعاب سناب شات مع الأصدقاء

يحتوي تطبيق (سناب شات) Snapchat في مكتبة من الألعاب المدمجة ما صُمِّمَ للحفاظ على تفاعلك مع أصدقائك، فإلى جانب استخدامه لإجراء المحادثات النصية، ومكالمات الفيديو والصوت، يمكنك أيضًا اللعب بالألعاب البسيطة والقصيرة أثناء المحادثة.

ما هي ألعاب سناب شات؟

ظهرت ألعاب سناب شات لأول مرة في عام 2019، واستمر التطبيق في إضافة ألعاب جديدة حتى وصل عدد الألعاب التي يمكن اللعب بها داخل التطبيق إلى 40 لعبة تقريبًا. وتعد هذه الألعاب امتدادًا لصفحة الدردشة، ويمكن تشغيلها بسهولة أثناء إجراء محادثة مع أحد أصدقائك. وبالرغم من أنها ألعاب بسيطة، فإنها تمنحك نقاطًا ومكافآت بحيث يمكنك التقدم في كل مرة تلعب فيها.

كيف يمكنك اللعب بالألعاب مع الأصدقاء؟



لبدء اللعب بألعاب سناب شات ومشاركتها مع الأصدقاء اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق Snapchat، ثم انقر فوق علامة الدردشة في الجزء السفلي من الشاشة. اضغط على اسم الصديق أو المجموعة التي ترغب في اللعب معها. استمر في المحادثة بالطريقة المعتادة، وعندما تكون جاهزًا لبدء لعبة، انقر فوق أيقونة (Rocket) بجانب حقل النص لإظهار قائمة الألعاب المتاحة. انقر فوق أيقونة اللعبة التي تريد تشغيلها. بعد بدء اللعبة، يتلقى صديقك (أو كل فرد في المجموعة) إشعارًا، ويمكنه النقر على أيقونة اللعبة للبدء باللعب أيضًا.

وبمجرد دخولك اللعبة، ستكون الخيارات التالية متاحة لك:

الدردشة: إذ يمكنك الاستمرار في المحادثة مع صديقك من خلال الكتابة في حقل الدردشة الموجود أسفل الشاشة.

تغيير إعدادات اللعبة: يمكنك تعيين الإعدادات المناسبة لك في العديد من الألعاب من خلال النقر على قائمة الخطوط الثلاثة في أسفل يمين الشاشة.

الخروج من اللعبة: لمغادرة اللعبة، انقر فوق رمز الدردشة في الجزء السفلي من الشاشة على يسار حقل النص، ثم انقر فوق زر المغادرة الذي سيظهر في النافذة المنبثقة.

هل تتوفر ألعاب سناب شات لجميع الأجهزة؟

أشارت شركة snapchat عبر موقعها الرسمي إلى احتمالية عدم توفر الألعاب في بعض الأجهزة، وقد تختلف تجربة اللعب بين الأشخاص اعتمادًا على اللعبة أو النوع الجهاز أو شبكة الإنترنت المُستخدمة. وإذا ظهرت لك رسالة تُخبرك أن جهازك لا يدعم ميزة ألعاب سناب شات، فحاول استخدام التطبيق على جهاز مختلف أو تشغيل لعبة مختلفة.‍