سامسونج تتيح مشاهدة تيك توك من خلال ثلاجتها الذكية الجديدة

كشفت شركة سامسونج عن (Bespoke Refrigerator Family Hub Plus) لتكون أحدث ثلاجاتها المزودة بشاشة مدمجة تدعم اللمس.

وبقياس قدره 32 بوصة، تتميز الثلاجة الجديدة بشاشة أكبر بكثير من شاشة الأجيال السابقة من ثلاجات (Samsung Family Hub) البالغ قياسها 21.5 بوصة، والتي يمكن استخدامها للتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع المعيار الخاص بسامسونج، سمارت ثينجز (SmartThings)، وعرض صور جوجل (Google Photos)، وإنشاء قوائم تسوق رقمية لطلبها من أمازون، ومشاهدة مقاطع الفيديو.

وقالت سامسونج في بيان إن الثلاجة الجديدة تدعم خدمة التلفزة، سامسونج تي في بلس (Samsung TV Plus)، التي تتيح للمستخدمين مشاهدة 190 قناة تلفازية في الولايات المتحدة، أو نحو 80 قناة في كوريا الجنوبية عبر التطبيق الخاص بالخدمة.

وبفضل الاتجاه الرأسي للشاشة أيضًا، فإنها مثالية لمشاهدة محتوى مواقع التواصل الاجتماعي، مثل: مقاطع الفيديو من تيك توك، ويوتيوب (Shorts)، كما تدعم الشاشة وضع “صورة في صورة” (PIP) الذي يسمح بتشغيل مقاطع الفيديو داخل نافذة عائمة، تاركًا بقية الشاشة متاحة لمهام أخرى.

وأضافت سامسونج دعمًا لخدمة الصور في السحابة من جوجل (Google Photos)، بالإضافة إلى التكامل مع خدمة الحوسبة السحابية من مايكروسوفت، ون درايف (OneDrive) التي ظهرت سابقًا في ثلاجات سامسونج من سلسلة (Family Hub)، مما يتيح لمستخدمي صور جوجل مشاركة المحتوى الذي أُنشئ على الثلاجة مع أي جهاز محمول.

ويمكن أيضًا تنزيل الصور الموجودة في صور جوجل وعرضها على الثلاجة. ولمن لا يفضل عرض الصور الأسرية على الثلاجات، فإن الثلاجة الجديدة من سامسونج تدعم أيضًا تطبيق (Bespoke Atelier) من سامسونج الذي يمكن استخدامه لعرض الأعمال الفنية.

وتدعم الثلاجة أيضًا خدمة (Amazon Your Essentials)، التي تتيح للمستخدمين طلب المنتجات التي تُشترى بصورة متكررة من خلال أيقونة (Widget) على الشاشة اللمسية.

ويمكن استخدام منصة المنزل الذكي (SmartThings) المدمجة للتحكم في الأجهزة المتوافقة ومراقبتها، وهي تدعم ست خدمات من منصة (SmartThings Home Life)، مثل: العناية بالجو (Air Care)، والعناية بالبيت (Home Care)، والعناية بالحيوانات الأليفة (Pet Care)، والعناية بالملابس (Clothing Care)، والطاقة (Energy)، والطهي (Cooking).

ولم تكشف سامسونج عن أي مواصفات أخرى تتعلق بالشاشة، مثل: معدل التردد أو الدقة، أو أي معلومات تتعلق بالسعر وموعد طرح الثلاجة في السوق.

هذا، وستُعرض ثلاجة (Bespoke Refrigerator Family Hub Plus) في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES 2023) الذي يُقام خلال المدة الواقعة بين 5 و 8 كانون الثاني/ يناير الجاري في مدينة لاس فيجاس الأمريكية.