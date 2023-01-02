سامسونج تعلن عن شاشتي Odyssey OLED G9 و ViewFinity S9

أعلنت شركة سامسونج اليوم الاثنين في إطار مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES 2023) عن شاشتها الجديدة (Odyssey OLED G9) الموجهة لعشاق الألعاب، وذلك على غرار شاشتها الأخرى التي تحمل اسمًا مشابهًا (Odyssey Neo G9) وتقدم مواصفات هي الأولى من نوعها.

وقالت عملاقة التقنية الكورية الجنوبية في بيان إن (Odyssey OLED G9) مع رقم الطراز (G95SC) تعد أحدث إضافة إلى سلسلة شاشات (Odyssey)، وهي تتميز بشاشة منحنية بقياس 49 بوصة ودقة QHD مزدوجة مع 5,120×1,440 بكسل، وهي تأتي بمعدل انحناء قدره 1800R مع نسبة أبعاد 32:9.

وأضافت سامسونج أن تقنية Quantum Dot تضيء شاشة OLED كل بكسل على حدة ولا تعتمد على الإضاءة الخلفية، مما يسمح بمعدل تباين ديناميكي قدره 1,000,000:1 مع توفير طيف ألوان (RGB) حقيقي، ولون أسود حقيقي بدون مرشحات لونية.

ومن أجل اللعب السلس، تتميز (Odyssey OLED G9) أيضًا بوقت استجابة لا يتجاوز 0.1 ميلي ثانية، ومعدل تردد قدره 240 هرتز للتخلص من التأخير والتخطي.

وتستخدم الشاشة أيضًا تطبيقات خدمات بث الفيديو من شركاء، مثل: برايم فيديو (Prime Video) من أمازون، ويوتيوب من خلال منصة سمارت هب (Smart Hub) التي تسمح للمستخدمين بالاستمتاع بمحتوى متنوع باستخدام الاتصال بالإنترنت دون الحاجة إلى وصلها بجهاز حاسوب.

وتأتي شاشة (Odyssey OLED G9) مجهزةً أيضًا بمنصة بث الألعاب، سامسونج جيمينج هب (Samsung Gaming Hub)، التي تتيح للاعبين اكتشاف الألعاب وتشغيلها عبر السحابة من شركاء، مثل: إكس بوكس (Xbox) من مايكروسوفت، وإنفيديا جيفورس ناو (NVIDIA GeForce Now) دون الحاجة إلى منصة ألعاب أو تنزيل الألعاب.

ViewFinity S9

بالإضافة إلى شاشة (Odyssey OLED G9)، أعلنت سامسونج عن شاشتها الجديدة (ViewFinity S9) ذات رقم الطراز (S90PC) التي قالت إنها تأتي بقياس 27 بوصة ودقة 5K للمرة الأولى، وهي مصممة لصناع المحتوى المحترفين، مثل: مصممي الجرافيك، والمصورين.

وأضافت سامسونج أن الدقة التي تبلغ 5,120×2,880 بكسل، إلى جانب التدرج اللوني الواسع بنسبة 99 في المئة من طيف DCI-P3، تقدم تفاصيل واضحة وحقيقية، كما أنها تمتاز بقدرتها على إنتاج ألوان دقيقة، حتى في الحالات المعقدة أو البيئات البصرية الدقيقة.

ويضمن محرك معايرة الألوان (Colour Calibration Engine) المدمج في الشاشة دقة لون الشاشة وسطوعها، مما يسمح للمستخدمين بضبط توازن اللون الأبيض وتوازن ألوان (Gamma) و (RGB) للحصول على دقة مثالية مع هواتفهم الذكية من خلال تطبيق (Samsung Smart Calibration). وتعمل الشاشة غير اللامعة (Matte Display) على الحد من انعكاس الضوء والوهج لتقليل التشتيت أثناء العمل.

ويمكن للمستخدمين توصيل الكاميرات والأجهزة الأخرى بالشاشة من خلال توصيلات (USB-C)، و (Thunderbolt 4) لنقل الملفات الضخمة للفيديو العالي الدقة أو مجموعات البيانات الكبيرة الأخرى بسهولة من أجهزة التخزين إلى أجهزة الحاسوب الخاصة بهم.

وتأتي سلسلة (ViewFinity S9) مزودةً بكاميرا (SlimFit) بدقة 4K وتدعم مؤتمرات الفيديو الأصلية من خلال تطبيقات، مثل: جوجل ميت (Google Meet) المضمنة في منصة (Samsung Smart Hub).