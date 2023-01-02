سامسونج تعلن عن شاشة Odyssey Neo G9 بمواصفات هي الأولى

أعلنت شركة سامسونج اليوم الاثنين في إطار مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES 2023) عن طُرز جديدة من شاشتها المكتبية، وذلك بهدف “توسيع ريادتها في مجال العرض المرئي للمستخدمين”.

وقالت عملاقة التقنية الكورية الجنوبية في بيان إن العروض الجديدة من الشاشات “ستوفر جودة صورة لا مثيل لها ومجموعة من الميزات المبتكرة للأشخاص الذين يتطلعون إلى العمل، واللعب، والعيش من خلال شاشة العرض الخاصة بهم”.

وأضافت سامسونج أنها “تُحدِث ثورة” في فئة شاشات العرض الفائقة العرض من خلال إطلاق (Odyssey Neo G9)، وهي أول شاشة فردية في العالم ذات دقة (4K) مزدوجة.

وقال هون تشونج، نائب الرئيس التنفيذي لأعمال الشاشات المرئية في سامسونج إلكترونيكس: “إننا نرتقي بمستقبل شاشات الألعاب من خلال (Odyssey Neo G9)، جاعلين كل لعبة أكثر واقعية مع الميزات المبتكرة وجودة الصورة في مستوى جديد”.

وقالت سامسونج إن شاشة الألعاب (Samsung Odyssey Neo G9) مع اسم الطراز (G95NC) تتيح للاعبين رؤية مستويات جديدة من التفاصيل مع مجال رؤية لا مثيل له. وأضافت أن شاشة الألعاب توفر دقة هائلة قدرها 7,680×2,160 بكسل ونسبة عرض قدرها 32:9 في شاشة واحدة لأول مرة.

وتستخدم الشاشة المنحنية بقياس 57 بوصة ومعدل انحناء قدره 1000R تقنية، كوانتوم ميني إل إي دي (Quantum mini LED)، مع دعم تقنية (VESA Display HDR 1000) لتقديم تصوير فائق في أي بيئة ألعاب، ويشمل ذلك كل شيء من الظلال إلى المشاهد الساطعة. وتعمل الشاشة غير اللامعة (Matte Display) على تقليل انعكاس الضوء عن الشاشة، مما يقلل التشتيت أثناء جلسات اللعب.

كما تمتاز الشاشة بأنها أول شاشة في العالم تدعم منفذ، ديسبلاي بورت 2.1 (DisplayPort 2.1)، الذي يقدم سرعات نقل للبيانات أسرع بمرتين مقارنةً بمنفذ، ديسبلاي بورت 1.4 (DisplayPort 1.4) المُستخدَم سابقًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن المنفذ الجديد يدعم تقنية الضغط (Display Stream Compression) المتوافقة مع معايير الصناعة لنقل المعلومات بدون تشويه.

وقالت سامسونج إن شاشة (Odyssey Neo G9) الجديدة تدعم معدل تردد فائق قدره 240 هرتز “حتى لا يَفوت اللاعبين أيُّ شيء أثناء اللعب الفائق السرعة”.

هذا، وستُعرض الشاشة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES 2023) الذي يُقام خلال المدة الواقعة بين 5 و 8 كانون الثاني/ يناير الجاري في مدينة لاس فيجاس الأمريكية.