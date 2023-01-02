جوجل تتيح التحكم في بعض أجهزة المنزل بتطبيق Google Home

بدأت شركة جوجل دعم التحكم في بعض أجهزة التلفاز والأجهزة المنزلية بواسطة تطبيقها للأجهزة الذكية، جوجل هوم (Google Home)، وذلك بعد مدة من إتاحة ذلك بواسطة شاشتها الذكية، نست هب (Nest Hub).

وفي شهر آب/ أغسطس الماضي، قالت جوجل إنها ستطرح عناصر تحكمٍ ذات تصميم جديد للأجهزة المنزلية الذكية الرائجة في تطبيق Google Home، ومن ذلك: المراوح، وأجهزة تنقية الهواء، والمكانس الكهربائية، وأجهزة التلفاز.

والآن بدأت الشركة إطلاق عناصر التحكم الموعودة مع تعديلات مرئية يسيرة على صفحة التحكم الخاصة بالأجهزة المنزلية ضمن تطبيقها للأجهزة الذكية.

ويلاحظ المستخدمون الذين لديهم أجهزة تلفاز متوافقة مع مساعد جوجل (Google Assistant) أو تطبيق جوجل هوم (Google Home) أن التطبيق يقدم عناصر تسمح لهم بالتحكم بالأجهزة، وهي تدعم اللمس على نحو كامل.

ويتضمن ذلك رفع الصوت وخفضه، وكتم الصوت وإلغاءه، والتشغيل والإيقاف، والتشغيل (Play)، والإيقاف المؤقت (Pause)، والقنوات، وقائمة المصادر (Source List). ويماثل ذلك النموذجَ الخاص بالسماعات الذكية التي لا تعمل بتقنية البث، كاست (Cast)، وذلك مع مفتاح كبير للصوت، وعناصر تحكم أخرى تحوي كل شيء آخر باستثناء التشغيل والإيقاف المؤقت.

وبالنظر إلى أن عناصر التحكم هذه متاحة بالفعل على أجهزة (Nest Hub)، إلا أنها أصبحت الآن متاحة ضمن تطبيق (Google Home).

ويختلف الأمر عن أجهزة التلفاز التي تدعم تقنية (Cast) أو أجهزة التلفاز التي تعمل بنظام التشغيل، أندرويد تي في (Android TV)، إذ إنها تُقدِّم عناصر التحكم في الوسائط ضمن تطبيق (Google Home) بدلًا من الأجهزة نفسها.

واعتبارًا من اليوم، هناك تقارير من وصول الميزة إلى مالكي أجهزة التلفاز من شركتي إل جي وسامسونج المشتركين في برنامج المعاينة (Preview Program) الخاص بتطبيق (Google Home). ولمّا تطرح الميزة على نطاق واسع في تطبيق الأجهزة الذكية لجميع المستخدمين.