تسريب صورة حية لشاحن هاتف باستطاعة هائلة قدرها 240 واط

سُربِّت على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية صورة حية لما يبدو أنه شاحن لهاتف ذكي يُقال إنه من شركة ريلمي (Realme) يدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة هائلة تبلغ 240 واط.

ويُتوقع أن تُعلن ريلمي عن هاتفها الذكي المرتقب ريلمي جي تي نيو5 (Realme GT Neo5) قريبًا، ويُشاع أنه سيكون أول هاتف يدعم تقنية الشحن السريع من الشركة الصينية.

ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل تقنية الشحن السريع (SuperVOOC) الجديدة في 5 كانون الثاني/ يناير الجاري، والآن سُرِّبت صور لشاحن يدعم هذه التقنية.

ويحمل الشاحن رقم الطراز (VCKCJACH) تحت العلامة التجارية (SuperVOOC)، وكُتب عليه أيضًا أنه يدعم جهدًا قدره 20 فولط وتيارًا قدره 12 أمبير.

يُشار إلى أن اسم (SuperVOOC) يرتبط عادةً بشركة أوبو (Oppo)، ولكن الأخيرة تتشارك الأبحاث والتطوير مع ريلمي، لذا يبدو أنها ستستخدم الشاحن ذاته الذي تطوره أوبو، وقد يتغير اسمه لتمييزه عن منتجات أوبو.

وكشفت المصادر أيضًا أن ريلمي قد تطلق شاحنًا بقدرات أقل من هاتف (Realem GT Neo5) مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 150 واط “فقط”.

ويُشاع أن هاتف (Realme GT Neo5) سيقدم خليتين من البطارية لكل منهما مضخمة شحن خاصة بها، مما يسمح بتوزيع أكبر وأكثر أمانًا للطاقة.

كما يُشار إلى أن شركة أوبو كانت قد نشرت عرضًا مرئيًا توضيحيًا للتقنية في المؤتمر العالمي للجوال (MWC 2022) في مدينة برشلونة الإسبانية مطلع عام 2022 الماضي، ومن المنتظر أن يُعلن عن المزيد يوم الخميس المقبل.