6 طرق للاستفادة من روبوت ChatGPT

أثار روبوت ChatGPT تفاعلًا قويًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفي الأوساط المعنية بالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، نظرًا إلى إمكانياته القوية وتفوقه على كل روبوتات الدردشة التفاعلية (Chatbots)، وكذلك استخداماته المتعددة.

يمكن استخدام روبوت ChatGPT – الذي طورته شركة OpenAI – في الترجمة، والرد على الرسائل، وكتابة مقالات كاملة عن موضوعات معقدة، بجانب الإجابة عن أسئلة متعددة طرحها عليه المستخدمون، ولكن لا يقتصر الأمر على ذلك، بل هناك المزيد من الطرق لاستخدامه، ومنها:

1- استخدام روبوت ChatGPT كبديل سريع لمحرك البحث:



أدت قدرة ChatGPT للإجابة عن الأسئلة بسرعة وإيجاز إلى احتمالية استخدامه كبديل لمحركات البحث التقليدية مثل: جوجل، وBing. فعند تجربة استخدام ChatGPT للبحث عن معلومة معينة، فإنه يقدم إجابات مباشرة بطريقة المحادثة بعد أن يجمع المعلومات من آلاف المصادر.

وقد أثبت ChatGPT قدرته على الرد على أكثر من مجرد الاستفسارات القائمة على الحقائق، إذ يمكنه أيضًا تقديم بعض النصائح حول كيفية التعامل مع أمر معين، أو اقتراح أفكار مناسبة لما تبحث عنه.

ومع ذلك، فإن الروبوت يعاني من بعض المشاكل في إصداره التجريبي الحالي، مما يعني أنه لن يحل محل جوجل في الفترة الحالية. ومن الأمثلة على ذلك: عدم تحديث مكتبة المصادر الخاصة به في الوقت الحالي، إذ تستند إجابات ChatGPT إلى المعلومات الصحيحة من عام 2021.

أما المشكلة الثانية، فتتمثل في عدم الكشف عن مصدر المعلومات التي يقدمها ChatGPT؛ مما يجعل التحقق من المعلومات التي يقدمها أمرًا صعبًا.

وبالرغم من وجود تلك المشاكل، إلا أنه يمكن تصحيحها في الإصدار النهائي الذي تعمل عليه الشركة حاليًا، لذلك أمر استخدامه كبديل لمحركات البحث سيظل أمرًا مشكوكًا فيه حتى نرى الإصدار النهائي منه.

2- كتابة الأكواد البرمجية:

يتميز روبوت ChatGPT بقدرته على كتابة الأكواد البرمجية حسب المواصفات التي يطلبها المستخدم، كما يمكنه العثور على الأخطاء في الأكواد البرمجية المكتوبة سابقًا.

3- صياغة خطابات وعقود العمل

إذا أدخلت شروط اتفاقية بين طرفين، فإن ChatGPT قادر على إبرام عقد محكم، بغض النظر عن الموضوع.

ولكن لا نقترح عليك اللجوء إلى الذكاء الاصطناعي لتلبية جميع احتياجاتك المتعلقة بكتابة العقود الآن، لأنه يجب عليك مراجعة كل شيء تقدمه أي أداة تعتمد في عملها على الذكاء الاصطناعي حاليًا تجنبًا لحدوث أي مشاكل قانونية، ولكن لا شك في أنه سيسهل العمليات الإدارية المطولة في المستقبل القريب.

4- إنشاء القصص الخيالية:

من الميزات المذهلة لروبوت ChatGPT، هي امتلاكه مهارات لغوية تُمكّنه من إنشاء وتحليل جميع أنواع الخيال. ومع هذه الميزة يمكنك طلب كتابة قصة بسيطة من برنامج الدردشة الآلي بناءً على بعض المواصفات السردية، وستكون النتيجة رائعة جدًا.

5- كتابة تقارير أكاديمية:

أثبت برنامج ChatGPT قدرته على كتابة تقارير أكاديمية وفقًا لمعايير مقبولة. وبهذه الميزة يمكن لطلبة الجامعات الحصول على المساعدة من هذا الروبوت، لجمع المعلومات وصياغتها بطريقة مناسبة.

6- كتابة رسائل البريد الإلكتروني:

قد تجد نفسك في بعض الأحيان تحتاج إلى مساعدة في صياغة رسالة بريد إلكتروني مناسبة للرد على طلب معين، أو عرض عمل، أو الإجابة على سؤال. في هذه الحالات يمكن أن يساعدك روبوت ChatGPT في تقديم إجابات مناسبة.