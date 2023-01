كل ما تود معرفته عن هواتف آيفون 15 القادمة من آبل 

هناك الكثير من التوقعات حول ما ستقدمه آبل في هواتف آيفون 15 المنتظرة خلال عام 2023، أبرزها: هل ستستبدل منفذ الشحن (Lightning) بمنفذ (USB-C)، هل ستأتي الهواتف بتصميم جديد كليًا؟ هل ستخفض آبل أسعار هواتفها في عام 2023؟ هل ستطلق عليها اسم (iPhone 15) أم اسمًا آخر؟

بالتأكيد لا أحد من خارج آبل يعرف الإجابات الصحيحة لكل الأسئلة السابقة، لكن ظهرت العديد من التقارير والتسريبات حول ما تخطط له شركة آبل في هواتف آيفون 15 التي ستطلقها خلال عام 2023 بعد أسابيع قليلة فقط من إطلاقها سلسلة هواتف (iPhone 14) العام الماضي. لذلك سنستعرض اليوم أبرز التسريبات وأكثرها مصداقية التي ظهرت حتى الآن:

1- تغيير منفذ الشحن في هواتف آيفون 15:

تتعلق أكثر التسريبات رواجًا في هواتف آيفون 15 حتى الآن باستبدال آبل منفذ الشحن (Lightning) بمنفذ USB-C، نظرًا إلى قرار الاتحاد الأوروبي بإلزام الشركات جميعها بالتبديل إلى منفذ USB-C في شواحن الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية والكاميرات بحلول عام 2024.

وتعتبر خطوة استبدال منفذ الشحن (Lightning) بمنفذ USB-C في هواتف آيفون واحدة من أكثر الأشياء التي ينتظرها مستخدمو آيفون، حيث يوفر منفذ (USB-C) تكاملًا أوسع مع الأجهزة، كما يوفر سرعة أكبر في نقل البيانات.

وقد أكد (جريج جوسوياك) Greg Joswiak مدير التسويق في شركة آبل خلال مؤتمر (وول ستريت جورنال تيك لايف): “أن آبل ليس لديها خيار سوى الالتزام بقرار الاتحاد الأوروبي”. ولكنه تجنب إعلان نطاق زمني محدد لوصول هواتف آيفون بمنفذ الشحن الجديد.

Apple’s Craig Federighi and Greg Joswiak (@gregjoz) join @JoannaStern at #WSJTechLive to discuss products, privacy and power at the tech giant https://t.co/fNo2JGwMB4 https://t.co/aGrTlZrUo4 — The Wall Street Journal (@WSJ) October 26, 2022

لذلك السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل ستحول آبل جميع طرز سلسلة آيفون 15 القادمة إلى منفذ الشحن (USB-C) أو فقط تلك التي ستُباع في الاتحاد الأوروبي؟

فقد سبق وقامت آبل بالفعل بتعديل طرز آيفون على المستوى الإقليمي، كما فعلت مع هواتف (iPhone 14) حيث يحتوي الإصدار الأمريكي على شريحة eSIM، بينما تحتوي الإصدارات الأخرى على شريحة SIM المزدوجة.

ولكن هناك الكثير من التقارير التي تؤكد اتخاذ آبل هذه الخطوة خلال 2023، حيث أكدت تقارير سابقة من وكالة بلومبرج أن آبل تختبر بالفعل الانتقال من منفذ (Lightning) إلى منفذ (USB-C)، كما قال المحلل الموثوق (مينج تشي-كو) Ming-Chi Kuo في وقت سابق من 2022 أن آبل ستقدم طرزًا من آيفون 15 بمنفذ (USB-C).

2- جميع طرز آيفون 15 ستحصل على ميزة (Dynamic Island):

قدمت آبل في هاتفي آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس ميزة جديدة تُسمى (Dynamic Island) وهي الميزة التي أتاحت لآبل تغيير تصميم الهاتفين قليلًا، حيث استغنت عن النتوء (Notch) الموجود في الواجهة الأمامية واستبدلته بثقب مستطيل، وضعت فيه الكاميرا الأمامية والمستشعرات الخاصة ببصمة الوجه.

وتقوم الميزة الجديدة (الجزيرة الديناميكية) (Dynamic island) بتنسيق الزاوية العلوية في الهاتفين على شكل حبة تغير حجمها وشكلها لاستيعاب أنواع مختلفة من التنبيهات والإشعارات والتفاعلات، مثل: الموسيقى قيد التشغيل، والمؤقت، والاتجاهات من الخرائط، وغيرها.

تشير التسريبات حاليًا إلى أن جميع طرز سلسلة آيفون 15 ستحتوي على هذه الميزة، وتأتي هذه التسريبات من المحلل (روس يونغ) Ross Young الذي قال أيضًا في تغريدة خلال شهر سبتمبر الماضي إنه لا يتوقع أن تأتي طرز iPhone 15 الأساسية مزودة بشاشة OLED LTPO بمعدل تحديث 120 هرتز مثل هواتف iPhone Pro لأن سلسلة التوريد لا تدعم ذلك.

Yes, Dynamic Island expected on standard models on the 15. Still not expecting 120Hz/LTPO on standard models as supply chain can’t support it. — Ross Young (@DSCCRoss) September 18, 2022

3- تغيير تسمية طرز آيفون:

تخطط شركة آبل لإحداث تغيير في إستراتيجية تسمية طرز هواتف آيفون 15 القادمة، بحيث تستبدل إصدار آيفون 15 برو ماكس باسم جديد يكون آيفون 15 ألترا، بحسب تقرير بلومبرج.

ومن المتوقع أن تستخدم آبل تسمية (ألترا) Ultra في بعض منتجاتها القادمة الأخرى، حيث سبق أن طرحت العام الماضي إصدارًا رياضيًا من ساعتها الذكية تحت اسم (Apple Watch Ultra)، كما أن أقوى معالج من آبل يُسمى (M1 Ultra).

4- استبدال أزرار الصوت والطاقة بأزرار تعمل باللمس:

قال المحلل (مينج تشي-كو) في تغريدة خلال شهر أكتوبر الماضي إن آبل ستستبدل أزرار الصوت والطاقة في طرز آيفون 15 برو بأخرى تعمل باللمس بدلًا من الأزرار الفعلية الحالية.

(1/6)

My latest survey indicates that the volume button and power button of two high-end iPhone 15/2H23 new iPhone models may adopt a solid-state button design (similar to the home button design of iPhone 7/8/SE2 & 3) to replace the physical/mechanical button design. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) October 28, 2022

ويمكن للأزرار التي ستعمل باللمس تحسين مقاومة الماء وتقليل تآكل الجهاز عن طريق الحد من الأجزاء المتحركة، ويتوقع تشي-كو أن ذلك التغيير في تصميم الهاتف سيزيد من الطلب على هواتف آيفون 15.

5- تحسينات كبيرة في الكاميرا:

أشار تقرير من (Nikkei Asia) إلى أن شركة آبل ستعتمد في كاميرا هواتف آيفون 15 على تقنية الاستشعار الجديدة من سوني لتقديم ميزات تصوير أفضل في هواتفها القادمة، حيث إن أحدث تقنيات الاستشعار من سوني ستضاعف مستوى إشارة التشبع تقريبًا في كل بكسل مقارنة بالمستشعرات التقليدية.

كما يتوقع المحلل (مينج تشي-كو) أن الطراز الأعلى في سلسلة آيفون 15 سيحصل على عدسة بيريسكوب (periscope)، وهي عدسة تسمح بمستويات تكبير بصري أعلى.

كما يتوقع ( تشي-كو) أن يصل الزوم البصري في طراز (iPhone 15 Pro Max) إلى 6 أضعاف (6x)، في حين يقتصر الزوم البصري في طراز (iPhone 14 Pro Max) على 3 أضعاف (3x) فقط.

بينما يحتوي هاتف (Galaxy S22 Ultra) من سامسونج بالفعل على عدسة بيريسكوب تتيح التقريب البصري بمعدل (10 أضعاف) 10x وتقريب رقمي يصل إلى 100x. لذلك يبدو أن العدسة التي ستقدمها آبل ستكون محدودة أكثر مما كان متوقعًا.



6- خفض سعر بعض طرز هواتف آيفون 15:

أشار تقرير من (yeux1122) إلى أن شركة آبل تفكر في خفض سعر بعض طرز آيفون 15، مقارنة بأسعار (iPhone 14)، في حين يبدو قيام آبل بهذه الخطوة أمرًا صعبًا، إلا أن هناك سببًا يدعنا نعتقد أن التقرير قد يكون دقيقًا وهو انخفاض مبيعات الطرز الأساسية من هواتف (iPhone 14) بشكل لم تتوقعه آبل.

حيث أشارت التقارير باستمرار إلى طلب أعلى من المتوقع على هاتفي iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max، مع انخفاض الطلب على هاتفي iPhone 14، لأن المراجعين حذروا المستخدمين من شراء طراز (iPhone 14)، لأنه لا يقدم أي شيء مختلف عن طراز iPhone 13 الأقدم الذي يمكن شراؤه مباشرة من آبل مع توفير 200 دولار على الأقل.

كما نصح المراجعون المستخدمين بتجاهل طراز (iPhone 14 Pro) الذي لا يقدم أي شيء جديد سوى شاشة أكبر وبطارية أكبر، بينما يمكنهم شراء طراز (iPhone 14 Pro Max) الذي يضم كل الميزات الجديدة مقابل إنفاق 200 دولار إضافية.

ووفقًا لتقرير (yeux1122) على مدونة Naver الكورية، فإن المبيعات المتدنية لطراز iPhone 14 Plus ستدفع آبل إلى إستراتيجية تسعير جديدة مع هواتف (iPhone 15) لزيادة مبيعاتها وسط الركود الاقتصادي المتوقع هذا العام.

الجدير بالذكر أن (Yyeux1122) يتمتع بسجل حافل من التسريبات، حيث تنبأ بدقة بسعر iPhone 14 Pro وألوانه، بالإضافة إلى تغيير تصميم iPad من الجيل العاشر وكذلك توقع تاريخ إصداره.

7- أداء أفضل وزيادة عمر البطارية:

ستعمل هواتف آيفون 15 بمعالج A17 المُصنع بدقة 3 نانومتر الذي بدأت إنتاجه شركة الرقائق التايوانية (TSMC) التي تقول إنه سيقدم أداءً أفضل من معالجات 5 نانومتر، بينما يتطلب استهلاك طاقة أقل بنسبة 35%.

8- تاريخ الإطلاق:

تعقد آبل حدث الإعلان عن هواتف آيفون الجديدة في سبتمبر من كل عام تقريبًا، لذلك نتوقع أن يظل الجدول الزمني كما هو بالنسبة لهواتف آيفون 15، وعادةً ما تطلق آبل الهواتف الجديدة في السوق بعد ذلك بوقت قصير، تقريبًا يوم الجمعة من الأسبوع الذي يلي الحدث.

تقوم آبل في بعض الأحيان بترتيب تواريخ إطلاق طرز معينة من هواتفها، خاصةً عند تقديم تصميم جديد أو حجم جديد. لذلك من المحتمل أن يكون لسلسلة هواتف (iPhone 15) أكثر من تاريخ إطلاق.