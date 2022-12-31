كوك لليابان: فكروا في حماية خصوصية المستخدمين

طلب الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، من رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، التفكير في حماية المستخدمين عند تنظيم توزيع تطبيقات الهواتف الذكية، حسبما أفاد موقع (Nikkei) يوم الجمعة نقلًا عن مصادر.

وقد واجهت آبل تدقيقًا شديدًا بشأن ممارسات متجر التطبيقات الخاص بها، والذي يفرض رسومًا بنسبة 30 في المئة على المدفوعات والاشتراكات، ولا يسمح لأجهزة آيفون باستخدام تطبيقات من متاجر تطبيقات تابعة لجهات خارجية.

وأضاف التقرير أن كوك طلب من كيشيدا التأكد من أن اللوائح المتعلقة بتوزيع التطبيقات لا تقوض خصوصية المستخدمين وأمنهم.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قالت شركة آبل إنها استثمرت أكثر من 100 مليار دولار في شبكة التوريد اليابانية الخاصة بها على مدى السنوات الخمس الماضية، وذلك أثناء زيارة كوك للبلاد.

ونمت الإيرادات من أعمال خدمات آبل، التي تشمل متجر التطبيقات، بوتيرة سريعة في السنوات القليلة الماضية وتحوم الآن عند ما يقرب 19 مليار دولار لكل ثلاثة أشهر من السنة.