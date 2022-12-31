تيليجرام تطلق آخر تحديث لها في 2022 مع ميزات عديدة

أعلنت خدمة التراسل الفوري تيليجرام يوم الجمعة عن إطلاق تحديثها الأخير لعام 2022، والذي يتضمن ميزات، مثل: وسائط بتأثير التشويش، وطرق جديدة لتوفير مساحة على الأجهزة، وأدوات رسم جديدة، وصور الملف الشخصي المُقترَحة.

وقالت تيليجرام إنها تدعم تنسيق التشويش لإخفاء أي نص في الرسائل. والآن يمكن أيضًا تغطية الصور ومقاطع الفيديو بطبقة متلألئة تُعتّم الصورة. ويتطلب الأمر من المستلمين نقرة واحدة فقط لرؤية المحتوى. ومن قائمة المرفقات يمكن تحديد عنصر واحد أو أكثر، ثم النقر على الأزرار الثلاثة، ثم اختيار “الإخفاء بالتشويش”.

وبهدف توفير مساحة على أجهزة المستخدمين، أصبح بالإمكان إضافة إعدادات إزالة تلقائية منفصلة للوسائط المخزنة مؤقتًا في المحادثات الخاصة والمجموعات والقنوات مع توفير استثناءات لمحادثات مُحددة. وتساعد الرسوم البيانية الدائرية الجديدة في إظهار ما يشغل المساحة في الجهاز. وتتيح علامات التبويب المخصصة للوسائط والملفات والملفات الصوتية مسح أكبر الملفات ببضع نقرات فقط.

وعلى نظام آي أو إس، قالت تيليجرام إنها قللت على نحو ملحوظ الوقت الذي يستغرقه التطبيق لحساب حجم التخزين.

وقالت تيليجرام أيضًا إنه أُعيد تصميم مُحرّر الوسائط في خدمتها، حيث أصبحت توجد أداة تمويه جديدة لإخفاء البيانات الحساسة، و 5 طرق دقيقة لاختيار الألوان، ومن ذلك: أداة سحب اللون (القطّارة).

وحين إضافة نص إلى الصور أو مقاطع الفيديو، يمكن الآن تغيير الحجم والخط والخلفية، مع الإشارة إلى أن إضافة رموز تعبيرية مُتحركة مُخصصة إلى النص على الصور مُتاحة الآن لجميع المستخدمين، حتى لو لم يكن لديهم اشتراك تيليجرام المُميّز.

وحين تحرير جهات الاتصال، أصبح بإمكانك اختيار صورة لهم تظهر لك أنت فقط في ملفهم الشخصي، وإن كانت لديك صورة مناسبة لإحدى جهات اتصالك، وتصلح لأن يراها الجميع، يمكنك بهذا التحديث اقتراحها عليهم. وسيستغرق الأمر من المستلم نقرتين فقط لإضافة الصورة المُقترحة.

وإن سمحت لمستخدمين معينين فقط بمشاهدة صور ملفك الشخصي، يمكنك حينها تعيين صورة عامة لأي شخص آخر. وتهدف تيليجرام من هذه الميزة إلى تحقيق أعلى درجات الخصوصية لصورة الملف الشخصي.

وأشارت تيليجرام إلى أن بعض الأدوات، مثل: إعداد المكافح العنيف للإزعاج، تساعد المشرفين في الحفاظ على نظافة المجموعات الكبيرة، لكن قد ترغب بعض المجموعات أيضًا في حماية أعضائها من التواصل عبر الرسائل الخاصة. لذا يستطيع الآن مشرفو المجموعات التي تضم أكثر من 100 عضو اختيار إخفاء قائمة الأعضاء. وبهذه الطريقة، إذا لم يرسل الأعضاء رسائل إلى المجموعة، فلن يعرف أحد سوى المشرفين أنهم موجودون هناك.