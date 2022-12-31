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تقرير يكشف عن أبرز ميزات آيفون 15 المرتقب

تقرير يكشف عن أبرز ميزات آيفون 15 المرتقب
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كشف تقرير جديد عما يُعتقد أنها أبرز ميزات هواتف آيفون 15 الذكية التي من المقرر أن تطلقها عملاقة التقنية الأمريكية، آبل، خلال عام 2023.

وأفاد تقرير وكالة بلومبرج الإخبارية، الذي نُشر يوم الخميس، بأن الكفاءة في استهلاك الطاقة وزيادة عمر البطارية قد تكون من أبرز الميزات، وذلك بفضل المعالج الذي ستضعه آبل في آيفون 15.

ووفقًا لبلومبرج، فإن شركة صناعة الرقائق التايوانية (TSMC) بدأت إنتاج الشرائح باستخدام عملية التصنيع بدقة 3 نانومتر، وذلك مقارنةً بالجيل السابق من عملية التصنيع بدقة 5 نانومتر.

وتقول (TSMC) إن شرائحها الجديدة ستستخدم قدرًا من الطاقة أقل بنحو 35 في المئة مقارنةً بالجيل السابق، ما يعني زيادةً في عمر البطارية مقارنةً بهواتف آيفون 14 الحالية. وستكون الشرائح أيضًا أسرع من حيث الأداء.

ولكن الأمر ليس كما يبدو عليه تمامًا، فبالنظر إلى أن آبل تصمم معالجات (Bionic) التي تُشغل هواتف آيفون، لذا قد تختار أن تُهندِس التحسينات التي تقدمها عملية التصنيع بدقة 3 نانومتر بطريقة مختلفة بدلًا من التركيز على زيادة كفاءة الطاقة إلى الحد الأقصى.

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ومع ذلك، تشير تصريحات (TSMC) إلى أن شريحة (A17 Bionic)، التي من المتوقع على نطاق واسع أنها ستُشغل هواتف آيفون 15، ستقدم أداءً أفضل مع زيادة الكفاءة في استهلاك الطاقة في الوقت نفسه. ثم إنه لا يزال أمام الشركة متسع من الوقت لإتقان عملية التصنيع الخاصة بها قبل أن تبدأ آبل إنتاج الجيل القادم من هواتف آيفون.

يُشار هنا أيضًا إلى أنه، إن اتبعت آبل الخطة ذاتها للعام الحالي، فإن طُرز برو (Pro) فقط من هواتف آيفون 15 ستحصل على الشريحة الجديدة، ما يعني أن هاتف آيفون 15 القياسي سيستخدم شريحة العام الحالي (A16 Bionic).

ولم يمض الكثير على إطلاق هواتف آيفون 14، غير أن الشائعات والتسريبات المتعلقة بهواتف آيفون 15 قد بدأت وستزداد مع مرور الوقت حتى تاريخ إطلاق الهواتف المتوقع في شهر أيلول/ سبتمبر 2023.

ومن الشائعات التي انتشرت خلال المدة الماضية أن هواتف آيفون 15 ستحصل على تحسينات في مستشعر الكاميرا يجعله قادرًا على التقاط الصور والفيديو في الظروف الصعبة.

وكان هناك أيضًا حديث عن أن بعض طُرز آيفون 15 ستأتي مع أزرار للطاقة ومستوى الصوت تعمل باللمس بدلًا من الأزرار الفعلية الحالية. مع الإشارة إلى أن هذه الشائعة انتشرت أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، ولكن يبدو أن آبل قد تفعلها خلال عام 2023.

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