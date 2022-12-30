برامج وتطبيقات

ثغرة في نظام iOS 16 تسمح بتغيير خط هواتف آيفون

ثغرة في نظام iOS 16 تسمح بتغيير خط هواتف آيفون
151

نشر مطور صيني أداة تستغل ثغرة في نظام التشغيل آي أو إس (iOS) للسماح للمستخدمين بتغيير الخط على هواتف آيفون الذكية التابعة لهم.

ولا تتطلب الأداة أي نوع من كسر الحماية (Jailbreak)، ولكنها تتطلب أن يكون الهاتف يعمل بالإصدار 16.1.2 وما قبله من نظام آي أو إس، لأنها تعتمد على الثغرة في نواة النظام التي يجري تتبعها تحت المُعرِّف CVE-2022-46689، وأُصلحت في نظام آي أو إس 16.2.

وإن كان المستخدم قد حدّث هاتف آيفون الخاص به إلى نظام آي أو إس 16.2، وهو ما يُنصح به لأسباب أمنية، فلن يتمكن من تغيير الخط. ثم إن تغيير الخط سيُلغى بعد إعادة تشغيل الجهاز، ولن تتغير التطبيقات التي تستخدم خط سان فرانسيسكو الافتراضي.

وتقدم الأداة عددًا من الخطوط المثبتة سابقًا، مثل: خط (Comic Sans MS) الشهير، وخط (Segoe UI) الذي يُعد الخط الافتراضي لمنتجات مايكروسوفت، وخط (Choco Cooky) التابع لشركة سامسونج. ويمكن تثبيت الخطوط المخصصة طالما أنها متوافقة مع نظام آي أو إس.

يُشار إلى أن آبل اعتادت في السابق دعم التخصيص الشامل لواجهات المستخدم الخاصة بها في أيام نظام ماك أو إس (Mac OS) الكلاسيكية، حين كان بالإمكان تخصيص كل شيء من خط النظام إلى حدود النوافذ باستخدام أداة (Apperance Manager).

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

حصاد 2022.. أبرز المنتجات التقنية التي توقفت عن العمل خلال…

آبل تصلح ثغرة مكشوفة ومُستغلَّة تؤثر في معظم هواتف آيفون

أنباء عن استعداد آبل للسماح بمتاجر التطبيقات الخارجية على…

آبل تطلق iOS 16.2 لهواتف آيفون مع تشفير iCloud وميزات أخرى

ثم اختفت هذه الإعدادات في الإصدارات الأولية لنظام التشغيل ماك أو إس إكس (Mac OS X)، وأصبح تغيير شكل أي من أنظمة تشغيل آبل ومظهرها أصعب في السنوات الأخيرة حيث اتخذت آبل مزيدًا من الخطوات لحماية ملفات النظام من التعديل والعبث.

إقرأ أيضًا
برامج وتطبيقات

آبل تطلق الإصدار 16.1.2 من نظام iOS لهواتف آيفون

برامج وتطبيقات

آبل تعلن عن أفضل تطبيقات آب ستور وألعابه لعام 2022

دراسات وتقارير

باحثان يكشفان تعقب آبل لمستخدمي آيفون وجمع بياناتهم دون علمهم

برامج وتطبيقات

آيفون يحصل على تطبيق تحرير الصور Pixelmator Photo

هذا الموقع يستخدم ملفات كوكيز لتعزيز تجربتك وزيارتك لموقعنا موافق المزيد