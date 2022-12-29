Evie.. خاتم ذكي يركز على صحة النساء

كشفت شركة موفانو (Movano) اليوم الأربعاء عن الخاتم الذكي إيفي (Evie) الذي يركز على صحة النساء، ومن المقرر إطلاقه في الأسواق خلال العام المقبل.

و بإطلاق Evie، تأمل الشركة أن تحقق النجاح الذي حققته شركات، مثل: فتبيت (Fitbit)، وآبل من خلال تمكين النساء من مراقبة صحتهن باستخدام الأجهزة القابلة للارتداء.

وتشمل قائمة الميزات التي يدعمها الخاتم الذكي الجديد معدل ضربات القلب أثناء الراحة والإجهاد، ومعدل الأكسجين في الدم (SpO2)، ومعدل التنفس، وتقلبات درجة حرارة الجلد، وتتبع الدورة الشهرية وأعراضها والإباضة، وتتبع النشاط، ومن ذلك: الخطوات، ووقت النشاط، والسعرات الحرارية المحروقة، ومراحل النوم ومدته، بالإضافة إلى تتبع الحالة المزاجية.

وتعد ميزة تتبع الحالة المزاجية من أهم ميزات الخاتم، إذ سيساعد تطبيق هابي رينج (Happy Ring)، الذي لم يُطلق بعد، على الاستفادة من البيانات التي يجمعها الخاتم لإدارة الحياة اليومية للنساء وتمكينهن من النوم على نحو أفضل.

وقالت موفانو إنها تخطط للحصول على تصريح من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للمنتج، ولا يوجد الآن جدول زمني ثابت بهذا الشأن.

وبعد الحصول على التصريح، فإن الخاتم سيوفر للنساء رؤًى موثوقةً وشخصيةً يمكن أن تساعدهن على الربط بين السبب والنتيجة، على نحو يتيح لهن فهم “السبب” وراء ما يشعرن به على نحو أفضل. بالإضافة إلى ذلك، سيقدم Evie البيانات التي يمكن للأطباء أن يثقوا بها لرعاية المرضى.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة موفانو، جون ماستروتوتارو، في بيان: “كجهاز طبي، سيتجاوز Evie الوضع الراهن للأجهزة الأخرى القابلة للارتداء في السوق، ونعتقد أن لديه القدرة على تغيير حياة النساء والصحة العامة”. وأضاف: “نحن نجمع بيانات القياسات الحيوية الطبية والرؤى معًا في جهاز قابل للارتداء يمتاز بأنه مريح وعصري ويتيح للمرأة إدارة صحتها”.

ومن المتوقع أن يبلغ سعر المنتج نحو 300 دولار، وعلى عكس بعض المنتجات الأخرى، لن تُفرض رسوم اشتراك إضافية.