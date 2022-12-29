كيف تستعيد حساب إنستاجرام المخترق؟

زادت عمليات اختراق حسابات التواصل الاجتماعي بنسبة تجاوزت 1000% خلال عام 2022 بسبب هجمات التصيد الاحتيالي وعمليات الاحتيال القائمة على الهوية، وقد أظهر بحث مركز (ITRC) أن نسبة 27% من الأفراد، ونسبة 87% من الشركات تكبدوا خسائر مالية خلال هذا العام بسبب اختراق حسابات التواصل الاجتماعي.

كما أظهر استطلاع مركز (ITRC) أن نسبة 85% من عمليات اختراق حسابات التواصل الاجتماعي التي أُبلغوا عنها خلال 2022 تضمنت حسابات إنستاجرام.

ولكن؛ لماذا زاد معدل اختراق حسابات إنستاجرام هكذا؟

تنتشر عمليات اختراق حسابات إنستاجرام وفيسبوك منذ فترة طويلة، ولكنها ارتفعت جدًا خلال عام 2022 بسبب انتشار عمليات الاحتيال عبر العملات الرقمية المشفرة، حيث كانت المنشورات والرسائل التي تحتوي على روابط وهمية لاستثمارات (البيتكوين) Bitcoin هي أحدث عمليات الاحتيال عبر الإنترنت التي استخدمها المخترقون للوصول إلى هذه الحسابات؛ وفقًا لمركز ITRC.

وفقًا للتقارير؛ ينشئ المخترقون منشورات في إنستاجرام حول استثمارات البيتكوين لجذب مستخدمين آخرين، وبمجرد أن ينقر شخص ما على الرابط، تختفي أمواله، ويصل المخترق إلى بيانات تسجيل الدخول للحساب، بعد ذلك لا يتمكن الضحية من الوصول لحسابه، ويستخدم المخترق الحساب لنشر المزيد من الروابط المزيفة لاستثمارات البيتكوين.

تصل تكلفة حساب إنستاجرام المخترق عبر الويب المظلم إلى 45 دولارًا وفقًا لشركة (Digital Shadows).

ميزات جديدة من إنستاجرام تسهل استعادة الحسابات المخترقة:

لذلك طرحت منصة إنستاجرام خلال هذا الشهر مجموعة من الميزات الأمنية الجديدة التي تساعد المستخدمين في تأمين حساباتهم، مثل: خدمة دعم جديدة تسهل على المستخدمين استعادة حساباتهم إذا اُخترقت، وميزة مطالبة صديقين بتأكيد هويتهم لاستعادة الوصول إلى الحساب.

بالإضافة إلى ذلك؛ تعمل المنصة على إظهار شارة التوثيق الزرقاء في القصص والرسائل المباشرة لمساعدة الأشخاص على التأكد من أن الحسابات التي يتعاملون معها موثقة، كما أنها تختبر ميزة جديدة تُسمى (تنبيهات المحتال) imposter alerts حيث تكتشف أنظمتها الحسابات الضارة أو الزائفة التي تنتحل شخصية الآخرين، وترسل أيضًا تحذيرات إذا أرسلت هذه الحسابات طلب متابعة أو رسالة مباشرة إلى المستخدم.

كيف تسترد حساب إنستاجرام المخترق؟

إذا لم تتمكن من تسجيل الدخول إلى حساب إنستاجرام في أي وقت، انتقل إلى رابط Instagram.com/hacked من هاتفك أو متصفح سطح المكتب.

في هذه الصفحة ستجد عدة خيارات يمكنك الاختيار من بينها إذا كنت تعتقد أنك تعرضت للاختراق حدد خيار (تم اختراق حسابي) My account was hacked، ثم اضغط على خيار (التالي) Next.

كما يمكنك استخدام هذه الخدمة إذا نسيت كلمة المرور أو فقدت الوصول إلى المصادقة الثنائية أو إذا عُطل حسابك.

بعد تحديد اختيارك، ستُطرح عليك سلسلة من الأسئلة التي من المفترض أن تساعدك في استعادة الوصول إلى حسابك، مثل: إدخال اسم المستخدم أو رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني حتى تتمكن المنصة من التعرف على حسابك، بعد إدخال البيانات المطلوبة اضغط على خيار (التالي) Next.

بعد ذلك اتبع الخطوات المطلوبة لتتمكن من استعادة الحساب، وإذا كان لديك حسابات متعددة مرتبطة ببياناتك، فستتمكن من اختيار الحساب الذي يحتاج إلى الدعم.

كيف تحمي حسابك؟