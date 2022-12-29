سامسونج تعلن عن عروض حصرية من المنتجات الذكية للعام الجديد

للاحتفال بالعام الجديد وإتاحة الفرصة للعملاء للبدء بتحقيق أهدافهم للعام، أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن عروض حصرية تحت شعار “سنة جديدة .. بداية ذكية”، وتشمل مجموعة واسعة من المنتجات المبتكرة لتشجيع عملائها على التسوق بذكاء لهذا العام.

وقالت عملاقة التقنية الكورية في بيان إن أجهزتها وخصائصها المبتكرة تتيح للعملاء تحويل البيئة المحيطة بما يتوافق مع الاحتياجات الفردية بكفاءة وإنتاجية وراحة، للاستفادة أكثر من أوقاتهم.

وتشتمل حلول سامسونج على الوظائف المدمجة في تطبيق (SmartThings) والتي تضمن الاتصال بمستوى استثنائي عبر جميع الأجهزة الإلكترونية. وأحدث هذا الابتكار المتاح للمستهلكين ثورة شاملة في استخدام أجهزة التلفاز والهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية براحة غير مسبوقة، حيث أصبح بإمكانهم توصيل أجهزتهم مع منصة واحدة، وتوفير فرص الاتصال وإدارة الأجهزة ببساطة.

وقال محمد العزاوي، مدير التسويق، في المقر الإقليمي لشركة سامسونج للإلكترونيات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “إننا نرى في العام الجديد الوقت المناسب لتذكير عملائنا باتخاذ القرارات التي تعزز صحتهم للارتقاء بحياتهم. وبما أن سامسونج تعد شركة رائدة في هذا المجال، فإننا نحرص على تشجيع عملائنا على ترقية منازلهم، لجعلها أكثر ذكاءً، وذلك من خلال مجموعة من العروض الحصرية”.

وتعمل أحدث المنتجات من سامسونج على تحويل المنازل إلى منظومات متصلة عند تشغيلها، لتسهم في إعادة تعريف المعنى الحقيقي للحياة الأكثر ذكاءً. وبما أنها الأفضل في السوق، تؤدي هذه الأجهزة الإلكترونية إلى تحسين الصحة والتواصل مع أفراد الأسرة والعمل من المنزل، وتلبية الاستخدامات المتنوعة للأسرة بأكملها، ما يؤدي إلى تبسيط الحياة اليومية للمستهلكين.

وتقدم سامسونج صفقات حصرية وعروضًا جذابة لعملائها في المنطقة لبدء العام الجديد 2023 بمنزل متصل وأذكى. وستكون تخفيضات الأسعار على منتجات مختارة من سامسونج، بدءًا من الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية وحتى التلفزيونات وأجهزة الترفيه المنزلي. وللتسوق بذكاء هذا العام، ندعوك لاستكشاف العروض الرائعة على الأجهزة المتوافقة مع تطبيق SmartThings في متجر سامسونج الإلكتروني.