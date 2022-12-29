تقرير: أمازون تخطط لإطلاق تطبيق مستقل للمحتوى الرياضي

تعمل شركة أمازون على تطبيق مستقل لمشاهدة المحتوى الرياضي، وذلك وفق ما نقل موقع ذي إنفورميشن (The Information) عن مصدر مطلع.

وفي حين أن جمهور المستخدمين في الولايات المتحدة، والعديد من دول العالم، يتحولون على نحو متزايد من خدمات التلفزة التقليدية والمدفوعة إلى خدمات البث عند الطلب، لا تزال الرياضة واحدةً من أكبر عوامل الجذب للمشاهدة المباشرة.

وفي حال مضت أمازون في هذه الخطوة، فيُعتقد أنها تُكمل جهود أمازون لمضاعفة البرامج الرياضية التي توفرها لمشتركي خدمة بث المحتوى برايم فيديو (Prime Video) التي تعد واحدة من وسائل الشركة لجذب المستهلكين إلى منصة التسوق الخاصة بها.

وتمتلك أمازون بالفعل حقوق بث بعض الألعاب، ومن ذلك: امتياز كرة القدم الأمريكية المعروف باسم (Thursday Night Football) التابع لدورة كرة القدم الوطني، ومباريات كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز في المملكة المتحدة (Premier League)، مما يجعلها قادرة على المنافسة على نحو أفضل مع رائدة البث الرياضي والت ديزني (Walt Disney).

وفي الأسبوع الماضي، وقعت منصة يوتيوب أيضًا صفقة متعددة السنوات لبث حزمة ألعاب (NFL’s Sunday Ticket) حصريًا في الولايات المتحدة.

ووفقًا للتقرير، ليس يُعرف متى ستطرح أمازون التطبيق الرياضي وهل ستمضي في الخطة.

يُشار إلى أن الشركة تُراجع في الوقت الحالي وحدات الأعمال غير المربحة، وقد سرّحت بعض الموظفين لتغطية التكاليف المتزايدة وتراجع الطلب حيث أن المستهلكين والشركات القلقين من التضخم أصبحوا أقل إنفاقًا في الفترة الماضية.