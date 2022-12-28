هيئة الاتصالات: 10 شركات محلية وعالمية تنضم إلى ET Sandbox

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالمملكة العربية السعودية عن انضمام 10 شركات عالمية ومحلية للبيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة (Emerging Technologies SandBox) وذلك بهدف إنشاء بيئة مرنة ومحفزة لمقدمي الخدمات والحلول والمنتجات المبنية على التقنيات الناشئة في المملكة، تساهم في جذب الاستثمارات العالمية وتعزيز الاستثمارات المحلية عبر ابتكار حلول وخدمات في بيئة تجريبية ذات تنظيمات مرنة.

وأوضحت الهيئة أن الشركات المنضمة للبيئة التجريبية تشمل كلا من مايكروسوفت (Microsoft)، وسيمنز (SIEMNES)، و أو كيو تكنولوجي (OQ TECHNOLOGY)، وتاتا (TATA)، وماستر وركس (Master works)، وديما إينيرجي (DEMA ENERGY)، وبرايتر (Brighter)، وفيوتشر لوك (Future Look)، وإتمام (ITMAMA)، ومُلتزم (Moltazim)، والتي تختص بالعديد من التقنيات الناشئة ومن أبرزها إنترنت الأشياء (IoT)، وسلسلة الكتل (Blockchain)، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات التنظيمية، والواقع الممتد والافتراضي والمعزز، كما تخدم هذه التقنيات قطاعات مختلفة ومتنوعة، كقطاع الاتصالات، والصناعة، والصحة، والطاقة، حيث تتيح الهيئة عبر مبادراتها مساحة آمنة تساهم في نضج الابتكارات القائمة على التقنيات الناشئة، وتعمل على تعظيم الاستفادة منها للقطاعات الأخرى.

يُذكر أن الهيئة ستعمل من خلال البيئة التنظيمية التجريبية (ET SandBox) على تحقيق المرونة وزيادة النضج التنظيمي والتعاون بين الجهات الحكومية، وتقليل وقت الوصول إلى السوق، وتعزيز تبادل المعرفة، كما ستمكن مقدمي خدمات التقنيات الناشئة من تقديم نماذج عمل وحلول وخدمات مبتكرة تساهم في تسريع التحول الرقمي لدى كافة القطاعات، إضافةً إلى جذب الاستثمارات الدولية وتعظيم الاستفادة من هذه التقنيات، كما ستتيح الهيئة المجال لانضمام المزيد من الشركات للبيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة وفق مراحل مخطط لها مستقبلًا.