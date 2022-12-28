شاومي تعلن عن ساعة وسوار وسماعات لاسلكية بأسعار اقتصادية

أعلنت شركة شاومي يوم الثلاثاء، إلى جانب هواتف سلسلة Redmi K60 وهاتف Redmi Note 12 Pro Speed، عن ثلاثة أجهزة قابلة للارتداء.

وتشمل المنتجات الجديدة: الساعة الذكية Redmi Watch 3 مع شاشة أكبر، والسوار الإلكتروني الجديد Redmi Band 2 مع تصميم أنحف وأرق، والسماعة اللاسلكية Redmi Buds 4 Lite مع ألوان فاقعة وسعر منخفض.

Redmi Watch 3

تأتي الساعة الذكية الجديدة مع شاشة مربعة بحافات مدورة من نوع AMOLED وبقياس 1.75 بوصة مع كثافة 341 بكسل في البوصة، ومعدل تردد قدره 60 هرتز، ومعدل سطوع قدره 600 شمعة.

وتدعم Redmi Watch 3 ميزة الشاشة الدائمة التشغيل Always-On Display مع 200 وجه مختلف. وهي تأتي مع بطارية تدعم العمل لمدة 12 يومًا للشحنة الواحدة حتى حين مع القياس الدائم لمعدل الأوكسجين في الدم SpO2، ومعدل نبضات القلب.

وتمتاز الساعة بدعم مقاومة الماء والغبار حتى عمق 5 أمتار، وتدعم معيار GNSS لتعقب أفضل أثناء ممارسة الرياضة، حيث يُدعم أكثر من 121 وضعًا مختلفًا للتمارين الرياضية. وتعمل الساعة بصورة مستقلة عن الهاتف أثناء الجري لأنها تدعم تقنية نظام الملاحة العالمي GPS. كما تدعم تقنية الاتصالات القريبة المدى NFC لخدمات الدفع.

وتعتزم شاومي طرح Redmi Watch 3 في الصين باللونين الأبيض والأسود بسعر يعادل 70 دولارًا أمريكيًا.

Redmi Band 2

يمتاز السوار الإلكتروني الجديد من شركة شاومي بأنه وسط بين الأساور الإلكترونية التقليدية والساعات الذكية، إذ إنه يقدم شاشة بقياس 1.47 بوصة، أي أنها أكبر بنسبة 76 في المئة مقارنةً بسوار Redmi Band. ويأتي السوار بسماكة 9.99 ميليمترات ويزن 14.9 جرامًا.

ولا يدعم السوار تقنية مكالمات بلوتوث، ولكنه يدعم تتبع معدل الأوكسجين في القلب SpO2، والدورة الشهرية للنساء، وهناك أكثر من 30 وضعًا للتمارين الرياضية، ويمكن لبطاريته أن تدوم لستة أيام في الشحنة الواحدة حين الاستخدام المكثف، ولنحو 14 يومًا حين الاستخدام المعتدل.

وتعتزم شاومي طرح السوار في الصين باللون الأخضر، والذهبي الوردي، والأسود، والأزرق الفاتح، والأخضر الغامق، والأبيض، وذلك بسعر يعادل 22 دولارًا أمريكيًا.

Redmi Buds 4 Lite

تستهدف شاومي بالسماعات اللاسلكية الجديدة فئة الشباب مع ألوانها الفاقعة، وهي مزودة بمحرك 12 ملم لصوت عميق، وميزة ذكية لتقليل الضوضاء أثناء المكالمات.

وتزن كل سماعة 3.9 جرامات فقط، وتوفر السماعات مع العلبة ما يصل إلى 20 ساعة من عمر البطارية. وتشمل المواصفات الأخرى دعم تقنية البلوتوث 5.3، كما تدعم مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP54.

ويأتي Redmi Buds 4 Lite باللونين الأبيض والأسود، بالإضافة إلى اللون البرتقالي، والأخضر. وتعتزم شاومي طرح السماعات اللاسلكية بسعر يعادل 20 دولارًا أمريكيًا.