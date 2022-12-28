استطلاع: المطورون يستخدمون الآن نظام لينوكس أكثر من ماك أو إس

أفاد استطلاع جديد بأن البرامج المستندة إلى نظام التشغيل المفتوح المصدر لينوكس (Linux) أصبحت الآن أكثر شعبيةً بين المطورين مقارنةً بنظام ماك أو إس من آبل.

وكشف عن هذه النتائج استطلاع 2022 Stack Overflow Developer Survey، الخاص بـ Stack Overflow، وهو موقع إلكتروني للأسئلة والأجوبة موجه للمبرمجين المحترفين وعشاق التقنية.

وجاء في الاستطلاع: “في شهر أيار/ مايو 2022، أخبرنا أكثر من 70,000 مطور عن كيفية تعلمهم ورفع مستواهم، والأدوات التي يستخدمونها، وما الذي يريدونه”.

وبحسب الاستطلاع، فإن 87 في المئة من المطورين أنهوا التعليم الذي يلي الثانوي، كما ارتفعت نسبة المطورين الذين تعلموا البرمجة عن طريق الإنترنت من 60 في المئة في العام الماضي إلى 70 في المئة في 2022، وذلك من منصات من أمثال: Udemy، ثم Coursera، ثم Codeacademy، بالإضافة إلى منصات أخرى.

وتناول الاستطلاع أيضًا تجارب المطورين، وأدوارهم، بالإضافة إلى مناطق انتشارهم، والمعلومات الديمغرافية، بالإضافة إلى أكثر التقنيات رواجًا، مثل: لغات البرمجية، وقواعد البيانات، ومنصات الحوسبة السحابية، وتقنيات الويب.

وفيما يتعلق بأنظمة التشغيل، فإن توزيعات لينوكس، التي تُشتهر بأنها أكثر الأنظمة قابليةً للتخصيص والتكيف للمطورين، تمثل نحو 40 في المئة لكل من الاستخدام الشخصي والاستخدام المهني. وتمثل هذه النسبة ارتفاعًا من نسبة 25 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية، مما يدل على تحول كبير نحو نظام التشغيل المفتوح المصدر، الذي قد يستمر خلال عام 2023.

وتمثل أنظمة ماك أو إس من آبل نسبة مرتفعة أيضًا بحدود 32 في المئة لكل من الاستخدام الشخصي والاستخدام المهني. ولكن حصة الأسد كانت من نصيب نظام ويندوز، ذلك أنه يهمين على سوق أنظمة التشغيل في جميع أنحاء العالم مع نسبة 62 في المئة للاستخدام الشخصي، و 49 في المئة للاستخدام المهني.

وكان 2022 أيضًا عام ارتفاع شعبية نظام ويندوز 11، إذ تُظهر أرقام موقع Statcounter الشهرية زيادة مطردة من أقل من 3 في المئة من حصة السوق في شهر كانون الثاني/ يناير 2022 إلى 16 في المئة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022. ويظل ويندوز 10 الإصدار الأكثر شيوعًا لنظام التشغيل حتى الآن، ويمثل 70 في المئة من توزيعات نظام التشغيل.

وعلاوة على ذلك، تشير أرقام Statcounter إلى أن نظام ويندوز يمثل نحو 75 في المئة من جميع مستخدمي سطح المكتب على مستوى العالم، ويشمل ذلك المطورين. وتبلغ نسبة نظام ماك أو إس نحو 15.6 في المئة، في حين أن لينوكس يمثل أقل من 3 في المئة.