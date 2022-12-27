منوعات تقنية

ماسك: نقترب من نشر 100 جهاز ستارلينك نشط في إيران

ماسك: نقترب من نشر 100 جهاز ستارلينك نشط في إيران
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قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس SpaceX، اليوم الاثنين إن الشركة تقترب الآن من نشر 100 جهاز للاتصال بخدمة الإنترنت الفضائي التابعة للشركة، ستارلينك Starlink، في إيران.

وقال ماسك في تغريدة له اليوم: “نقترب من 100 جهاز ستارلينك نشط في إيران”. وذلك بعد ثلاثة أشهر من تغريدة له قال فيها إنه سينشط الخدمة هناك وسط الاحتجاجات العارمة في البلاد.

وكان الملياردير قد قال في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي إنه سينشط ستارلينك في إيران كجزء من جهد تدعمه الولايات المتحدة “لتعزيز حرية الإنترنت والتدفق الحر للمعلومات” للإيرانيين.

ويمكن لخدمة النطاق العريض المستندة إلى الأقمار الصناعية أن تساعد الإيرانيين في الالتفاف على قيود الحكومة التي تحدّ من الوصول إلى الإنترنت وبعض منصات التواصل الاجتماعي في ظل الاحتجاجات التي شهدتها في جميع أنحاء البلاد.

يُشار إلى أن هذه هي المرة الثانية في العام الحالي التي توفر فيها ستارلينك خدمة الإنترنت الفضائي بعد أوكرانيا التي تشهد منذ شهور حالة من الحرب مع روسيا.

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وقد أبدى ماسك، الذي أيّد مساعي الإدارة الأمريكية في تأمين وصول الأوكرانيين والإيرانيين إلى الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، انزعاجه من أن ستارلينك لم تتلق أي تمويل من وزارة الدفاع الأمريكية لخدماتها في أوكرانيا، مضيفًا أن الشركة تخسر نحو 20 مليون دولار أمريكي شهريًا بسبب الخدمة غير المدفوعة والتكاليف المتعلقة بالخدمة. ولكن سرعان ما أعلن عن تراجعه وأن شركته ستواصل توفير الإنترنت في أوكرانيا.

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