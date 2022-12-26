موظف في مايكروسوفت يعلن خطأً عن اختبار ميزة مهمة في برنامج المفكرة

أعلن أحد موظفي شركة مايكروسوفت خطأً أن برنامج المفكرة Notepad الشهير سيحصل على ميزة علامات التبويب، وذلك في الإصدار الأحدث من نظام التشغيل ويندوز.

ونشر الموظف، وهو أحد كبار مسؤولي المنتجات لدى عملاقة البرمجيات الأمريكية، تغريدة تحوي صورة لنسخة من برنامج المفكرة مع علامات التبويب، وقال في حماسة: “أصبح لبرنامج المفكرة في ويندوز 11 علامات تبويب!” مع الرمز التعبيري الخاص بمكبر الصوت.

ثم بعد دقائق حُذفت التغريدة، ولكن موقع Windows Central، المتخصص في أخبار مايكروسوفت ومنتجاتها، بالإضافة إلى العديد من الحسابات، كانت قد رأت التغريدة وأخذت لقطة الشاشة للميزة الجديدة.

وتتضمن لقطة الشاشة الخاصة ببرنامج المفكرة تحذيرًا داخليًا من مايكروسوفت، نصه: “سري – لا تناقش الميزات أو تأخذ لقطة للشاشة”.

ويشير هذا التحذير إلى أن ميزة علامات التبويب لا تزال قيد الاختبار الداخلي المبكر في مايكروسوفت، ولكنها قد تُتاح للمشتركين في برنامج اختبار نظام ويندوز Windows Insiders مطلع عام 2023 المقبل.

وإن مضت مايكروسوفت في إطلاق ميزة علامات التبويب لبرنامج المفكرة، فسيكون أول برنامج مُضمَّن في ويندوز يحصل على واجهة مستخدم مبوبة بعد مستكشف الملفات File Explorer الذي حصل على الميزة في وقت سابق من العام الحالي.

يُشار إلى أن مايكروسوفت بدأت اختبار علامات التبويب في جميع تطبيقات نظام التشغيل ويندوز 10 قبل أربع سنوات في ميزة اسمها “المجموعات” Sets. وتضمّن ذلك دعمًا لعلامات التبويب داخل برنامج المفكرة، ومستكشف الملفات، ولكن مايكروسوفت قررت في النهاية إلغاء المشروع ولم تُطلق لمستخدمي ويندوز 10.

وقد تشير إضافة علامات التبويب إلى المفكرة إلى تحول نحو علامات التبويب التي تظهر في المزيد من تطبيقات ويندوز المضمنة، خاصةً أن الميزة شائعة ومطلوبة في العديد من التطبيقات، خاصةً متصفحات الويب.