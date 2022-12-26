سويتش تكشف عن جهاز إسقاط ثوري يوفر تجربة سينمائية غامرة

أعلنت شركة سويتش أخيرًا إطلاق جهاز الإسقاط سمارت بروجيتكور إس بي آر 450، الذي وصفته بأنه إضافة نوعية ترتقي بتجربة المشاهدة إلى آفاق جديدة.

وأضافت الشركة: “يضمن الجهاز الجديد تجربة مشاهدة أصيلة وغامرة بكل معنى الكلمة، ويؤسس لمعايير جديدة في عالم الأجهزة السمعية والبصرية”.

وزودت الشركة الجهاز هذا الجهاز المتطور بشدة سطوع تبلغ 450 شمعة وفقًا لمعايير المعهد الأمريكي الوطني، بتقنيات عرض مبتكرة وأحدث المزايا في عالم التكنولوجيا الذكية، ليقدّم حلّاً مثالياً أمام الباحثين عن قطعة أساسية تتيح تجارب عرض منوّعة، سواء للاستمتاع بالبرامج المتلفزة أو استعراض المحتوى الموجود على شاشات الهواتف الذكية بكل دقّة.

ويأتي الجهاز مع بطارية مدمجة تخزّن الطاقة لمدة 3 ساعات، كما يدعم تقنية الإسقاط على السقف وميزة التركيز التلقائي للصورة وضبط قياس الزوايا والعرض ثلاثي الأبعاد.

ومن جهة أخرى، يمكن للراغبين في تعزيز وقت المشاهدة شراء بطارية محمولة منفصلة أو الاكتفاء بالبطارية الموجودة ضمن حقيبة الملحقات. ويتضمّن هذا الجهاز المتطوّر، والذي يتميز بسهولة الحمل وقابلية التدوير، خزان طاقة تبلغ سعته 20 ألف ميلي أمبير ساعي وحقيبة مبتكرة من مادة إيفا، إضافة إلى شاشة إسقاط قياس 92 بوصة، وقاعدة ثلاثية الأرجل مزودة بحامل ثنائي المحور، مع حقيبة لشاشة الإسقاط ومكبّر صوت بقوة 20 واط وإضاءة تفاعلية.