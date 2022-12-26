تسريب صورة ترويجية لهاتفي S23 Plus و S23 Ultra المرتقبين من سامسونج

نشر موقع 91mobiles يوم الأحد صورة ترويجية لما قال إنهما هاتفا جالاكسي إس23 بلس Galaxy S23 Plus، وجالاكسي إس23 ألترا Galaxy S23 Ultra المرتقبان من شركة سامسونج.

ومن المتوقع أن تُعلن عملاقة التقنية الكورية عن الجيل التالي من هواتفها الذكية الرائدة خلال حدث خاص سيُقام مطلع شهر شباط/ فبراير 2023.

وتكشف الصورة الترويجية التي نشرها موقع 91mobiles، المعروف بتسريباته الدقيقة، عن تصميم وألوان هاتفي جالاكسي إس23 بلس، وجالاكسي إس23 ألترا.

وأشار الموقع إلى أن الصورة، التي قال إنه حصل عليها من مصدر في الصناعة، لا تتضمن النسخة القياسية من الهاتف المرتقب: جالاكسي إس23.

وتُبرز الصورة الترويجية هاتفي جالاكسي إس23 بلس، وجالاكسي إس23 ألترا مع سماعة الأذن اللاسلكية “جالاكسي بدز 2” Galaxy Buds 2، والساعة الذكية “جالاكسي ووتش 5” Galaxy Watch 5، وذلك بألوان متناسقة، وهي اللون الوردي لهاتف إس23 بلس، واللون الأخضر لهاتف إس23 ألترا.

ويُرى في الصورة أن سامسونج غيرت في تصميم الكاميرات الخلفية، مقارنةً بسلسلتي جالاكسي إس21 Galaxy S21، وجالاكسي إس22 Galaxy S22.

وفي حال صحت الصورة، فإن هاتف جالاكسي إس23 بلس سيقدم تصميمًا شبيهًا بالنسخة الأقوى من هواتف عام 2022: جالاكسي إس22 ألترا، ويشمل ذلك الحلقة حول الكاميرا الخلفية. كما سيقدم الهاتف حافات منحنية.

ويُتوقع أن يقدم هاتف جالاكسي إس23 تصميمًا مشابهًا، ولكن بحجم أصغر، نظرًا لكون الشاشة أصغر مقارنةً بنسختي جالاكسي إس23 بلس، وجالاكسي إس23 ألترا.

ويبدو هاتف جالاكسي إس23 ألترا شبيهًا بسلفه جالاكسي إس22 ألترا، ولكن هناك بعض التغييرات غير الملحوظة، مثل: حلقة الكاميرات التي تماثل لون الجهاز، وذلك لثلاث كاميرات من الكاميرات الخلفية الأربعة.

ويقدم الهاتف كاميرا أمامية في ثقب أعلى الشاشة، ويُقال إن دقة الكاميرا ستُرقَّى إلى 12 ميجابكسل.

وفيما يتعلق بباقي المواصفات، فمن المتوقع أن يحوي هاتف جالاكسي إس23 بلس، المعالج الأحدث من شركة كوالكوم، Snapdragon 8 Gen 2، وذاكرة وصول عشوائي بحجم يصل 12 جيجابايت، وكاميرا خلفية رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، وبطارية بسعة 4,700 ميلي أمبير/ الساعة، وشاشة بقياس 6.6 بوصات.

وبطبيعة الهاتف، سيقدم هاتف جالاكسي إس23 ألترا مواصفات أعلى من نسخة بلس، ويُقال إن دقة الكاميرا الخلفية الرئيسية قد تأتي بدقة 200 ميجابكسل.