يوتيوب تختبر ميزة تُسهّل مشاهدة قائمة من المقاطع على الجوال

بدأت خدمة مشاركة الفيديو يوتيوب حديثًا اختبار ميزة “الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي” Add to queue لمستخدمي الأجهزة المحمولة العاملة بنظامي أندرويد وآي أو إس.

وتتيح يوتيوب هذه الميزة لمستخدمي نسخة الويب من منصتها منذ سنوات، كما أنها توفرها لتطبيق يوتيوب على الأجهزة المحمولة تحت ظروف محددة، مثل: التحكم بأجهزة البث كروم كاست Chromecast باستخدام الهواتف.

والآن، بدأت يوتيوب اختبار الميزة مع مشتركي النسخة المدفوعة Premium الذي يختارون الموافقة على تجربة الميزات التجريبية، وهي تتيح لهم إضافة مقاطع الفيديو إلى قائمة لمشاهدتها معًا.

وبعد تفعيل الميزة، سيرى المستخدمون بالنقر على النقاط الثلاث التي تُعرض أسفل كل فيديو إلى جانب العنوان، خيارًا جديدًا، هو: “تشغيل آخر فيديو في قائمة المحتوى التالي” Play last in queue، وبالنقر عليه فإن الفيديو يُضاف إلى أسفل القائمة، أو يُنشئ قائمة جديدة إن لم يكن المستخدم يشاهد مقطع فيديو.

وبعد انتهاء كل مقطع فيديو في القائمة، فإن يوتيوب يُشغّل المقطع التالي حتى انتهاء المقاطع كلها. وتتيح الميزة أيضًا إمكانية إعادة ترتيب المقاطع في القائمة، أو حذفها. ويمكن حذف القائمة جميعها من خلال الخروج من تطبيق يوتيوب أو النقر على زر الإغلاق x في الشريط السفلي.

وإن كنت مشتركًا بخدمة يوتيوب المدفوعة، ولم ترَ الميزة الجديدة، فيمكنك تفعيلها من خلال النقر على صور الملف الشخصي في الزاوية العليا اليمنى، ثم الذهاب إلى الإعدادات Settings، ثم تجربة الميزات الجديدة Try New Features، ثم التمرير إلى ميزة “قائمة المحتوى التالي” Queue ثم خيار “تجربتها” Try it Out.

وبحسب شاشة الإعدادات، فإن اختيار الميزة سيبقى متاحًا حتى 28 كانون الثاني/ يناير المقبل.

يُشار إلى أن خدمة يوتيوب المدفوعة YouTube Premium، المتاحة مقابل نحو 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا، تقدم للمشتركين العديد من الميزات، مثل: المشاهدة بدون إعلانات، والمشاهدة في الخلفية، وتنزيل مقاطع الفيديو لمشاهدتها بدون إنترنت، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى خدمة الموسيقى YouTube Music Premium.

وتتيح الميزة أيضًا للمستخدمين إمكانية الاشتراك في تجربة الميزات قبل إطلاقها لعموم المستخدمين.