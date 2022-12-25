برامج وتطبيقات

نظام تشغيل ColorOS 13 الأسرع انتشاراً في تاريخ أوبو

نظام تشغيل ColorOS 13 الأسرع انتشاراً في تاريخ أوبو
58

أعلنت أوبو رسميًا اليوم عن تحقيق نظام تشغيل ColorOS 13 أسرع انتشار وتحميل من قِبَل المستخدمين مقارنة بكافة الإصدارات السابقة من أنظمة التشغيل الخاصة بها.

وعززت أوبو أيضًا سياسة التحديث الخاصة بنظام تشغيل ColorOS لتضمن أربعة تحديثات رئيسية على نظام أندرويد إلى جانب خمس سنوات من تعزيزات الأمان لمجموعات مختارة من هواتفها في عام 2023.

ويعد نظام ColorOS 13، أحدث نظام تشغيل من أوبو قائم على نظام أندرويد، تم تصميمه ليضمن البساطة والراحة والدقِة في الاستخدام مع تصميم Aquamorphic الجديد كليًا.

ويتضمن نظام التشغيل الجديد سلسلة من الميزات الرائعة مثل خاصية Smart Always-On Display، التي تتيح للمستخدمين التحكم في التطبيقات والتحقق من المعلومات الإضافية دون إلغاء قفل الشاشة، وخاصية Multi-Screen Connect التي تتيح توصيل هاتف أوبو بالكمبيوتر، بالإضافة إلى ميزة إدارة الشاشة الرئيسية، وذلك لضمان تجربة استخدام سهلة ومتكاملة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

وجاء إصدار نظام ColorOS 13 في 18 أغسطس 2022، على 33 طرازًا من هواتف أوبو الذكية حول العالم، مما يجعله أسرع وأكبر تحديث في تاريخ ColorOS على الإطلاق. ومنذ ذلك الحين، أصبحت أكثر من 50٪ من الهواتف متوافقة مع ColorOS 13، حسب ما أشارت إليه البيانات من 18 أغسطس إلى 18 ديسمبر 2022، وذلك مقارنة بالفترة الزمنية ذاتها لـ ColorOS 12 (من 11 أكتوبر 2021 إلى 11 فبراير 2022). ومن الجدير بالذكر أن الإطلاق العالمي لـ ColorOS 13 كان لديه 3 أضعاف المستخدمين بمقارنة بــ ColorOS 12 خلال نفس الفترة.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

كيفية إصلاح الوقت غير الصحيح في هواتف أندرويد

تقرير: آبل تخطط لجلب تطبيق Apple TV إلى أندرويد

أوبو تعلن رسميًا عن الهاتفين القابلين للطي Find N2 و Find N2…

جوجل تعلن عن دعم معيار المنزل الذكي ماتر على أندرويد وأجهزة…

كما أعلنت أوبو عن سياسة تحديث ColorOS الجديدة، والتي تضمن الالتزام بأربعة تحديثات رئيسية لـ ColorOS إلى جانب 5 سنوات من تعزيزات الأمان للمستخدمين حول العالم على طرازات رئيسية مختارة من هواتف أوبو بدايةً من عام 2023، وذلك بهدف تقديم تجربة استخدام أكثر ذكاءً واستقرارًا على المدى البعيد والتزاماً من أوبو بوضع مستخدميها على قامت أوليتها دوماً.

إقرأ أيضًا
أجهزة محمولة

أوبو تكشف عن أحدث ابتكاراتها في يوم OPPO INNO DAY2022

أجهزة محمولة

هواوي وأوبو توقعان اتفاقية ترخيص متبادل لبراءات الاختراع

برامج وتطبيقات

جوجل تصحح 81 ثغرة في تحديث أندرويد الأمني لشهر ديسمبر

برامج وتطبيقات

رصد تطبيقات أندرويد خبيثة نُزِّلت مليوني مرة من جوجل بلاي

هذا الموقع يستخدم ملفات كوكيز لتعزيز تجربتك وزيارتك لموقعنا موافق المزيد