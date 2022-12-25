نظام تشغيل ColorOS 13 الأسرع انتشاراً في تاريخ أوبو

أعلنت أوبو رسميًا اليوم عن تحقيق نظام تشغيل ColorOS 13 أسرع انتشار وتحميل من قِبَل المستخدمين مقارنة بكافة الإصدارات السابقة من أنظمة التشغيل الخاصة بها.

وعززت أوبو أيضًا سياسة التحديث الخاصة بنظام تشغيل ColorOS لتضمن أربعة تحديثات رئيسية على نظام أندرويد إلى جانب خمس سنوات من تعزيزات الأمان لمجموعات مختارة من هواتفها في عام 2023.

ويعد نظام ColorOS 13، أحدث نظام تشغيل من أوبو قائم على نظام أندرويد، تم تصميمه ليضمن البساطة والراحة والدقِة في الاستخدام مع تصميم Aquamorphic الجديد كليًا.

ويتضمن نظام التشغيل الجديد سلسلة من الميزات الرائعة مثل خاصية Smart Always-On Display، التي تتيح للمستخدمين التحكم في التطبيقات والتحقق من المعلومات الإضافية دون إلغاء قفل الشاشة، وخاصية Multi-Screen Connect التي تتيح توصيل هاتف أوبو بالكمبيوتر، بالإضافة إلى ميزة إدارة الشاشة الرئيسية، وذلك لضمان تجربة استخدام سهلة ومتكاملة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

وجاء إصدار نظام ColorOS 13 في 18 أغسطس 2022، على 33 طرازًا من هواتف أوبو الذكية حول العالم، مما يجعله أسرع وأكبر تحديث في تاريخ ColorOS على الإطلاق. ومنذ ذلك الحين، أصبحت أكثر من 50٪ من الهواتف متوافقة مع ColorOS 13، حسب ما أشارت إليه البيانات من 18 أغسطس إلى 18 ديسمبر 2022، وذلك مقارنة بالفترة الزمنية ذاتها لـ ColorOS 12 (من 11 أكتوبر 2021 إلى 11 فبراير 2022). ومن الجدير بالذكر أن الإطلاق العالمي لـ ColorOS 13 كان لديه 3 أضعاف المستخدمين بمقارنة بــ ColorOS 12 خلال نفس الفترة.

كما أعلنت أوبو عن سياسة تحديث ColorOS الجديدة، والتي تضمن الالتزام بأربعة تحديثات رئيسية لـ ColorOS إلى جانب 5 سنوات من تعزيزات الأمان للمستخدمين حول العالم على طرازات رئيسية مختارة من هواتف أوبو بدايةً من عام 2023، وذلك بهدف تقديم تجربة استخدام أكثر ذكاءً واستقرارًا على المدى البعيد والتزاماً من أوبو بوضع مستخدميها على قامت أوليتها دوماً.