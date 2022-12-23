تويتر تعرض الآن عدد الأشخاص الذين يشاهدون تغريداتك

أعلن مالك شركة تويتر ورئيسها التنفيذي، إيلون ماسك، يوم الخميس أن المنصة ستُطلق ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بمعرفة عدد مرات مشاهدة التغريدات، وذلك على غرار ما يفعله موقع يوتيوب من عرض عدد مرات مشاهدة مقاطع الفيديو.

ونشر ماسك تغريدة قال فيها: “ستطلق تويتر عدد المشاهدات View Count، لكي تتمكن من رؤية كم مرةً شوهِدت أي تغريدة! وهذا هو الطبيعي بالنسبة لمقاطع الفيديو”.

وأضاف ماسك أن الميزة تُظهر أن تويتر أكثر حيوية مما تبدو عليه، ذلك أن أكثر من 90 في المئة من مستخدمي تويتر يقرؤون، ولكنهم لا يُغرِّدون أو يَردُّون أو يُعجبون.

ويُعتقد أن ماسك يسعى من خلال ميزة عدد المشاهدات إلى إظهار الكم الهائل من المستخدمين الذي يدخلون المنصة، وهي ميزة مهمة بالنسبة لمستخدمي يوتيوب، إذ إنها تُظهر لمنشئي المحتوى مقدار الإقبال على مقاطعهم، ولكنها في الوقت نفسه قد تكون ذات تأثير سلبي على بعض المستخدمين إنْ هم عرفوا أن تغريداتهم لا تحظى بما يأملون من وصول إلى المتابعين.

تجدر الإشارة إلى أن تويتر توفر بالفعل للمستخدمين إمكانية الوصول إلى تحليلات مُفصَّلة بشأن التغريدات، مثل: عدد مرات الإعجاب، وإعادة التغريدة، والاقتباسات، وذلك لكل تغريدة تُنشر. كما يمكن رؤية العدد الإجمالي للانطباعات، التي تُعرف بـ “المرات التي شُوهِدت فيها هذه التغريدة على تويتر”.

ولكن المختلف الآن أن عدد المشاهدات سيظهر تحت أي تغريدة، إلى جانب عدد مرات الرد والإعجاب وإعادة التغريد، وذلك لجميع المستخدمين، وليس لناشر التغريدة فقط.

هذا، ولا تزال الميزة الجديدة محصورة بعدد من المستخدمين، ولمّا تُطلق للجميع. وقد كان حساب Nima Owji، الذي يرصد الميزات قبل إطلاقها لعموم المستخدمين، قد عرض الميزة في وقت سابق، وذكر أنها تعمل فقط للتغريدات التي نُشرت بعد 15 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.