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جوجل تعلن عن تغيير دورة إطلاق متصفح كروم

جوجل تعلن عن تغيير دورة إطلاق متصفح كروم

أعلنت شركة جوجل يوم الأربعاء أنها ستغير دورة إطلاق متصفح الويب التابع لها كروم، وذلك اعتبارًا من مطلع العام المقبل.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها إن نسخة المعاينة المبكرة الجديدة من التحديثات ستُتاح عن طريق القناة المستقرة Stable لمجموعة صغيرة من المستخدمين اعتبارًا من شهر شباط/ فبراير 2023.

وأوضحت جوجل أن النسخة المستقرة المبكرة ستُتاح قبل تاريخ إطلاق النسخة المستقرة النهائية المُجدوَلة بأسبوع، مما يسمح لجوجل بمعالجة أي مشكلات يُبلغ عنها قبل إطلاق التحديثات لعموم المستخدمين.

وقالت جوجل: “من خلال إصدار مستقر لنسبة صغيرة من المستخدمين مبكرًا، فإننا نحصل على فرصة لمراقبة الإصدار قبل طرحه لجميع مستخدمينا. وإن اكتُشفت مشكلة في المتصفح، فيمكن معالجتها حين يكون التأثير صغيرًا نسبيًا”.

يُذكر أن دورة إطلاق متصفح كروم الحالية تبدأ بإتاحة التحديثات لقناة كناري للمتصفح Canary أولًا، وهي نسخة تجريبية من المتصفح تُستخدم لاختبار الأكواد غير المستقرة، ثم لنسخة المطورين Dev، ثم للنسخة التجريبية Beta، ثم للقناة المستقرة النهائية Stable.

أما مع دورة الإطلاق الجديدة، فإن النسخة المستقرة المبكرة الجديدة ستكون بين النسخة التجريبية Beta، والنسخة المستقرة النهائية Stable، وهي تهدف إلى معالجة أي مشكلات قد لا تُكتشف خلال مراحل الاختبار.

وقالت جوجل إن الإصدار 110 من متصفح كروم ستكون أول نسخة من المتصفح تتبع دورة الإطلاق الجديدة، وقد أطلقت جوجل نسخة Canary و Dev من هذا الإصدار، وتعتزم إطلاق النسخة التجريبية Beta في 12 كانون الثاني/ يناير المقبل، قبل إطلاق النسخة المستقرة المبكرة في 1 شباط/ فبراير، وهو التاريخ الأصلي لإطلاق النسخة المستقرة. أما النسخة المستقرة النهائية من كروم 110، فستُطلق لعموم المستخدمين في 7 شباط/ فبراير 2023.

جوجلكروم
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