ماسك يخطط لجعل استطلاعات تويتر المصيرية حصرية لمشتركي Twitter Blue

قال إيلون ماسك يوم الاثنين إن شركة تويتر ستجعل التصويت على استطلاعات الرأي المتعلقة بسياسة الشركة حصريًا للمشتركين في خدمة، تويتر بلو Twitter Blue، وذلك في اليوم نفسه الذي صوّت فيه المستخدمون بصورة حاسمة في استطلاع للرأي لماسك للتنحي عن منصب الرئيس التنفيذي للشركة.

وردًّا على اقتراح من مشترك في تويتر بلو، قال فيه إن المشتركين فقط من ينبغي أن يُمكَّنوا من التصويت على استطلاعات السياسة، قال ماسك: “إنها وجهة نظر معتبرة. سيجري تويتر هذا التغيير”، وذلك دون تحديد موعد دخول التغيير حيز التنفيذ.

وكان ماسك قد نشر فجر أمس الاثنين استطلاعًا للرأي يسأل فيه متابعيه، الذي يبلغ عددهم الآن 122.3 مليون: “هل يجب علي التنحي من منصب رئيس الشركة؟ سألتزم بنتائج هذا الاستطلاع”.

وصوّت على الاستطلاع أكثر من 17.5 مليون مستخدم، وكانت النتيجة لصالح تنحيه بنسبة 57.5 في المئة. ومع ذلك لم يخرج ماسك بعد انتهاء التصويت للإعلان عن موعد تنحيه، ولم يعين أي خليفة له بعد.

ولكن تقريرًا جديدًا من شبكة سي إن بي سي CNBC الأمريكية نُشر اليوم الثلاثاء أفاد بأن ماسك يبحث عن رئيس تنفيذي جديد للشركة، وأضاف أن البحث قد بدأ قبل إجراء الاستطلاع على تويتر.

يُشار إلى أن تويتر بلو هي خدمة اشتراك شهرية تتيح للمشتركين ميزات حصرية، مثل: تحرير التغريدات، وتحميل الفيديو بدقة 1080p، ووضع القراءة، بالإضافة إلى علامة التحقق الزرقاء.

ويمكن الاشتراك في تويتر بلو عن طريق الويب مقابل 8 دولارات أمريكية شهريًا أو عن طريق نظام iOS التابع لشركة آبل مقابل 11 دولارًا أمريكيًا شهريًا.