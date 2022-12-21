كيفية إصلاح الوقت غير الصحيح في هواتف أندرويد

إذا كان جهازك يعرض الوقت غير الصحيح، فإليك بعض النصائح حول كيفية إصلاح الوقت على هاتف أندرويد الخاص بك للمساعدة في استعادة دقة التوقيت إلى حياتك من جديد.

إليك الخطوات التالية التي تُمكنك من التأكد من أن هاتفك يعرض دائماً الوقت الصحيح. ولكن للأسف عليك العلم بأنه لسوء الحظ لا تدعم هواتف سامسونج خيار تغيير المناطق الزمنية.

طريقة ضبط الوقت يدوياً في هاتف أندرويد

بشكل افتراضي، يُحدد هاتفك الوقت تلقائياً بناء على اتصاله الخلوي أو اتصاله بشبكة واي فاي. وعادة ما يعمل ذلك بشكل جيد تماماً، ولكن من الممكن تعثره بين الحين والآخر لأسباب عديدة. وفي حالة حدوث ذلك، من السهل إيقاف تشغيل هذا الاكتشاف التلقائي للمناطق الزمنية، وضبط الوقت يدوياً.

افتح “الإعدادات” على هاتفك. مرر للأسفل وانقر فوق “النظام”. اضغط على “التاريخ والوقت”. اضغط على مفتاح التبديل بجوار ضبط الوقت تلقائياً لتعطيل الوقت التلقائي. اختر “الوقت” واضبطه على الوقت الصحيح. اضغط على “موافق”.

طريقة إصلاح ميزة اكتشاف الوقت التلقائي في هاتف أندرويد

قد يكون ضبط الوقت يدوياً هو الحل الأفضل لبعض الأشخاص، ولكن عندما يحين وقت التعامل مع التوقيت الصيفي، سيكون لديك ساعة أخرى لضبطها. الوقت التلقائي أكثر ملاءمة، وإذا كنت تريد الاحتفاظ به على هذا النحو ، فإليك حلاً سريعاً يستحق المحاولة.

افتح الإعدادات على هاتفك. قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق النظام. اضغط على التاريخ والوقت. اضغط على مفتاح التبديل بجوار ضبط الوقت تلقائياً لتعطيل الوقت التلقائي. اضغط على نفس مفتاح التبديل مرة أخرى لتمكينه.

من المفيد أحياناً القيام بإيقاف تشغيل الهاتف ومن ثم إعادة تشغيله مرة أخرى؛ حيث إن هذه العملية أثبتت فعاليتها في حل الكثير من المشكلات.

كيفية تغيير منطقتك الزمنية في هاتف أندرويد

إذا كنت شخصاً يسافر كثيراً أو كنت تعيش بالقرب من حافة منطقة زمنية، فقد يتسبب ذلك أيضاً في حدوث مشكلات في الوقت على هاتف أندرويد. ويمكن تعديل المناطق الزمنية على هاتفك ببضع نقرات فقط. ومع ذلك، يجب على مستخدمي هواتف سامسونج ملاحظة أنه ليس لديهم خيار تغيير منطقتهم الزمنية.

افتح الإعدادات على هاتفك. قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق النظام. اضغط على التاريخ والوقت. اضغط على مفتاح التبديل بجوار تعيين المنطقة الزمنية تلقائياً. حدد منطقتك الزمنية المفضلة.

عند تمكين التبديل التلقائي لتعيين المنطقة الزمنية، يجب أن يتحول هاتفك تلقائياً إلى مناطق زمنية جديدة من تلقاء نفسه. إذا لم يفلح ذلك لأي سبب من الأسباب، فإن الطريقة المذكورة أعلاه هي طريقة سريعة وسهلة لتقويم الأمور بنفسك. أيضاً، إذا كنت لا تريد تغيير المنطقة الزمنية يدوياً في كل مرة تقوم فيها بإدخال منطقة جديدة، فحاول تعطيل هذا التبديل وإعادة تمكينه؛ لإعادة تعيين ميزة الاكتشاف التلقائي.