سناب شات تسمح بإهداء اشتراك خدمة Snapchat+

أعلنت سناب شات يوم الثلاثاء عن إطلاق ثلاث ميزات جديدة لمشتركي خدمتها المدفوعة، سناب شات بلس Snapchat+، المتاحة مقابل 3.99 دولارات أمريكية شهريًا.

ومع الميزة الأولى، أصبح بإمكان المشتركين الآن إضفاء طابع شخصي إلى تجربتهم عن طريق تخصيص زر التصوير، وأيقونات التطبيقات، وبذلك يمكنهم تغيير زر التصوير إلى اللون أو الشكل الذي يريدون، مثل: القلب، أو كرة القدم.

ويمكن للمشتركين مع الميزة الثانية إضافة خلفية مخصصة إلى الدردشات مع ميزة “خلفيات الدردشة” Chat Wallpapers الجديدة، وذلك على غرار ما توفره خدمة التراسل الفوري واتساب منذ زمن. ومع هذه الميزة، يمكن الحفاظ على الخلفية الافتراضية أو اختيار خلفية مخصصة، مثل: صورة من الاستديو.

أما الميزة الأخيرة، التي قدمتها سناب شات اليوم لمشتركي خدمتها المدفوعة Snapchat+، فهي ميزة “الإهداء” Gifting التي تسمح، كما هو واضح من الاسم، بإهداء اشتراك سناب شات بلس لصديق. وبهذه الميزة، يمكن للمشتركين إرسال اشتراك لمدة 12 شهرًا مقابل 39.99 دولارًا أمريكيًا.

يُشار إلى أن سناب شات أطلقت خدمة الاشتراك المدفوعة في شهر حزيران/ يونيو الماضي مع ميزات حصرية، وتجريبية، بالإضافة إلى إتاحة ميزاتها الجديدة للمشتركين قبل إطلاقها لمستخدمي سناب شات الآخرين.

وتتيح سناب شات بلس للمشتركين معرفة من أعاد مشاهدة القصص، بالإضافة إلى شارة خاصة، وميزة أصدقاء للأبد Best Friends Forever. كما تتيح الخدمة ميزات أخرى، مثل: القدرة على رؤية المسار العام للرحلات التي قام بها الأصدقاء حديثًا على خريطة سناب شات، وخاصية الردود على القصة ذات الأولوية، وخاصية عرض الرموز بعد مشاهدة القصة، وخلفيات Bitmoji، والنظام الشمسي.

وكانت سناب شات قد أطلقت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي مجموعة من المزايا الحصرية والتجريبية المخصصة لمشتركي سناب شات بلس، وذلك بهدف تمكينهم من “تخصيص تجربة سناب شات بما ينسجم مع تطلعاتهم”.

ومن تلك الميزات ميزة تتيح للمشتركين تحديد زمن لاختفاء القصة بعد ساعة، أو 6 ساعات، أو 12 ساعة، أو 24 ساعة، أو يومين، أو ثلاثة أيام، أو أسبوع، بالإضافة إلى ميزة تتيح للمشتركين تعيين نغمات مختلفة لأصدقائهم، وميزة تسمح بعرض لونهم المفضل على الشاشة أثناء التقاطهم للمحتوى.

ويُقدّر أن إطلاق خدمة سناب شات بلس ساعد شركة سناب في أول شهر من إطلاقها على زيادة العائدات بنحو 5 ملايين دولار أمريكي.