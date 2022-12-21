إنستاجرام تنشر إحصاءات حصرية لكأس العالم 2022 في المنطقة

كشفت إنستاجرام اليوم عن إحصاءات حصرية بشأن استخدام منصتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال فعاليات كأس العالم فيفا قطر 2022.

وللمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط منذ انطلاقها، نُظِّمت بطولة كأس العالم لكرة القدم في دولة قطر، حيث تابعها عشاق كرة القدم والمشجعون من مختلف أنحاء العالم.

وقالت إنستاجرام في بيان: “قد أظهرت بياناتنا على منصة إنستاجرام أن جمهور منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان من بين الجماهير الأكثر نشاطًا على المنصة، حيث تابع المشجعون أحداث هذه البطولة عن كثب وهتفوا دعمًا لفرقهم المفضلة”.

ونشرت إنستاجرام أبرز المقتطفات من الاحتفالات التي عمت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، والتي نُشرت على منصة إنستاجرام، بدءًا من النجاح التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي وصولًا إلى الفوز النهائي الباهر لمنتخب الأرجنتين.

وعلى الصعيد العالمي، أصبح منشور لاعب المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي ضم مجموعة من الصور التي تُبرز احتفاله بحمل كأس العالم، الأكثر إعجابًا في تاريخ إنستاجرام حتى الآن. ووصلت خدمة التراسل الفوري واتساب إلى رقم قياسي بلغ 25 مليون رسالة في الثانية خلال نهائي كأس العالم.

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ذكرت إنستاجرام أكثر من ذُكر من لاعبي كرة القدم الذين شاركوا في كأس العالم على إنستاجرام، وهم على التوالي: ياسين بونو، واشرف حكيمي، وحكيم زياش، ويوسف النصيري، وسالم الدوسري، وسفيان بوفال، وسفيان أمرابط، وصالح الشهري، واشرف داري، وعبد الحميد الصبيري.

أما عن أكثر الدول التي نشر فيها المستخدمون علم المغرب خلال كأس العالم على إنستاجرام، فهي: المغرب، ثم فرنسا، ثم إسبانيا، ثم إيطاليا، ثم الأردن، ثم ألمانيا.

وفيما يتعلق بأكثر الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي نشر فيها المستخدمون علم الأرجنتين أثناء البطولة على إنستاجرام، فهي: الأردن، ثم مصر، ثم المملكة العربية السعودية، ثم المغرب، ثم قطر.

وذكرت إنستاجرام الوسوم الأكثر استخدامًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المحتوى المتعلق بكأس العالم على إنستاجرام، وهي: #qatar2022، و #worldcup، و #qatar، و #fifaworldcup، و #fifaworldcup2022، و #morocco.

ونشرت إنستاجرام بعض مقاطع الفيديو القصيرة Reels الأكثر مشاهدةً، التي شوهدت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على إنستاجرام: