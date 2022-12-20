يوتيوب يختبر المسارات الصوتية والبحث ضمن مقاطع الفيديو

أعلنت شركة جوجل يوم الاثنين خلال حدث خاص أقامته في الهند أنها تعمل على إيجاد طريقة لتسهيل البحث ضمن مقاطع الفيديو في يوتيوب، بالإضافة إلى القدرة على إنشاء دورات تعليمية، والحصول على مسارات صوتية متعددة تُسهّل تقديم المحتوى بعدة لغات مختلفة.

ولا تزال الشركة تختبر هذه الميزات، لذا فهي ليست بالضرورة متاحة بالكامل للجميع حتى الآن، ومن ذلك ميزة تتيح للمستخدمين البحث في مقطع فيديو على يوتيوب من تطبيق البحث الخاص بها.

وأوضحت جوجل أن هذه الميزة متاحة حين يبحث المستخدم عن شيء، وكان من ضمن النتائج مقطع فيديو، فسيكون بالإمكان النقر على زر “البحث في الفيديو” الذي سيسمح له بكتابة عبارة لمعرفة هل هي موجودة في النص المنسوخ من الفيديو، الذي غالبًا ما يُنشئ تلقائيًا بواسطة يوتيوب.

وإن كانت العبارة موجودة في النص، فسيتمكن المستخدم من رؤية أين توجد ثم النقر على الطابع الزمني ليُنقل مباشرةً إلى اللحظة التي تُنطق فيها العبارة، وذلك وفقًا لتسجيل الشاشة الذي نشره حساب جوجل في الهند في تغريدة.

يُشار إلى أن القدرة على البحث في نص الفيديو التلقائي أو اليدوي ليس ميزة جديدة تمامًا، إذ إنها متاحة على الويب منذ مدة طويلة، ولكنها تبدو أصعب مما تسعى إليه جوجل، إذ تتطلب فتح النص المنسوخ ثم البحث فيه ثم الانتقال إلى اللحظة بالنقر على الطابع الزمني.

وكانت يوتيوب قد قالت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2021 إنها ستبدأ بتجربة السماح للمستخدمين بالفعل الشيء ذاته في تطبيقها المحمول. ومع أن القدرة على عرض النص المنسوخ أصبحت متاحة في نظامي أندرويد وiOS، إلا أن القدرة على البحث فيه ليست متاحة على نطاق واسع.

وأعلنت الشركة أيضًا عن ميزة تسمى الدورات التدريبية Courses، التي ستتيح لمنشئي المحتوى إتاحة سلسلة من مقاطع الفيديو التعليمية، بالإضافة إلى المواد التكميلية، مثل: ملفات PDF، أو الصور لقاء مقابل مادي، وستكون متاحة ضمن مقاطع الفيديو ذات الصلة.

وتعمل جوجل أيضًا على ميزة أخرى يمكن أن تساعد في تسهيل الوصول إلى الدورات التدريبية ومقاطع الفيديو الأخرى على يوتيوب عبر مجموعة متنوعة من اللغات، وذلك من خلال تمكين منشئي المحتوى إضافة مسارات صوتية متعددة بلغات مختلفة على غرار ما هو متاح على بعض خدمات البث والأفلام.

وتعمل الميزة، التي تقول الشركة إنها تجري اختبارًا تجريبيًا لها حاليًا بالشراكة مع بعض شركات الرعاية الصحية والمستشفيات في الهند، على نحو مشابه لنظام التسميات التوضيحية، إذ يمكن النقر على رمز الإعدادات ثم على قائمة المسار الصوتي، التي ستقدم جميع اللغات التي يتوفر بها الفيديو.

وتقول جوجل أن اختباراتها تتضمن خدمات الترجمة والدبلجة من طرف ثالث. وبالأخذ في الحسبان أن لموقع يوتيوب القدرة على النسخ التلقائي وترجمة التسميات التوضيحية، فقد يسعى الموقع مستقبلًا إلى تحويل النص المترجم إلى كلام مضمن في الفيديو.