هواوي تتعاون مع منصة البث Viu لتقديم محتوى متميز للمشاهدين

انضمت شركة هواوي إلى منصة البث الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيو Viu لتقديم محتوى متميّز للمشاهدين في جميع أنحاء المنطقة.

وسيُمكّن هذا التعاون مستخدمي هواوي من الاستمتاع بما يصل إلى 6 أشهر من اشتراك مجاني في Viu Premium للمحتوى عند الطلب والبث المباشر بجودة HD استثنائية، عند الشراء من مجموعة مختارة من أحدث أجهزة هواوي، مثل: هاتف HUAWEI Mate50 Pro.

ويهدف هذا العرض الترويجي المشترك لتحسين تجربة المشاهدة للمستخدمين من خلال توفير تجربة غامرة وشخصية للمستخدم ويؤكد على المزايا التسويقية للنظام البيئي الذكي من هواوي حيث يتعاون مع أحد أكثر منصات OTT شهرة في المنطقة.

وبعد احتفالها حديثًا بالذكرى السنوية الرابعة لإطلاق متجر HUAWEI AppGallery في المنطقة، أضاءت هواوي، برج خليفة في دبي داون تاون بعرض ضوئي مذهل. كما احتفى العرض الضوئي بشركاء متجر AppGallery المحليين في المنطقة ومن بينهم منصة فيو VIU، وذلك من خلال عرض شعارها احتفالًا بالنجاح المشترك والتطور الذي ميّز رحلتها وفتح عالمًا جديدًا من الفرص المشتركة.

وبالإضافة إلى ذلك، ستضيف شراكة هواوي و Viu توسعًا مهمًا لإستراتيجيتهما التسويقية، حيث تجتذب Viuجمهورًا أوسع، وتصل إلى قاعدة مستخدمين عالمية متميزة تضم أكثر من 730 مليون مستخدم. ومن خلال الاستفادة من الإمكانات والأدوات الحصرية التي يقدمها هواوي، ستتمكن Viu من التواصل على نحو أكبر مع جمهورها.

وقد صرّح نائب الرئيس للشراكات العالمية والتنمية البيئية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، قائلًا: “نحن سعداء جدًا للتعاون مع Viu شريكنا الإستراتيجي لتقديم تجربة مستخدم سلسة تفوق توقعات المستهلكين ومتطلباتهم في المنطقة. فإننا على ثقة من أن هذه الشراكة ستمكننا من تقديم عروضًا أفضل للمستخدمين الذين يبحثون بشكل متزايد عن خيارات جديدة ومرونة أكثر في المحتوى”.

وأضاف روهيت داسيلفا، الرئيس التنفيذي للأعمال في شركة Viu لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا قائلًا: “نتوقع أن توفر شراكتنا مع هواوي إضافة إلى تسخير الإمكانيات والقدرات التي تتمتع بها منصة فيو Viu دعمًا كبيرًا لأعمالنا من خلال جذب جمهور أوسع عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي الوقت الذي يشهد فيه حضورنا في المنطقة نموًا متزايدًا كل يوم عشرة أضعاف، فإن تسهيل الوصول بواسطة هذه المجموعة الواسعة من الأجهزة المميزة سيسهم في تعزيز رؤيتنا الهادفة للارتقاء بتجارب عملائنا من خلال مثل هذه الشراكات الرائدة. ومن الآن فصاعدًا، سيتمكن مستخدمو أجهزة هواوي من الاستمتاع بأحدث وسائل الترفيه أينما كانوا، بما في ذلك أحدث الأفلام والبرامج التلفزيونية وأكثرها شهرة”.

وتُعد Viu منصة رائدة لخدمات بث الفيديو عبر الإنترنت OTT على المستوى الإقليمي. وتوجد المنصة في 23 سوقًا، مثل: البحرين، ومصر، والأردن، والكويت، وعمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة في الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا بالإضافة إلى هونج كونج، وسنغافورة، وماليزيا، وإندونيسيا، والفلبين، وتايلاند، وميانمار في آسيا.

وتقدّم Viu، عبر اشتراكات مدعومة بالإعلانات وأخرى مدفوعة، محتوى مميزًا ضمن عدة أنواع ترفيهية، ومن خلال البث المباشر، بجودة استثنائية فائقة الدقة HD من أفضل مزوّدي المحتوى باللغات المحلية أو مع الترجمة، إلى جانب مسلسلات من إنتاجها الخاص تحت اسم فيو الأصلية Viu Originals.

ويمكن لمستخدمي هواوي الآن تنزيل والاشتراك في تطبيق Viu الرسمي من متجرAppGallery ، والاستمتاع بتجربة ترفيه. وفي إطار هذه الشراكة الاستراتيجية سيُدمج اشتراك Viu مع أجهزة هواوي بدءًا من الربع الأخير من العام 2022 وسيستمر لغاية العام 2023.