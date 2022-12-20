تويتر تطلق خدمة Twitter Blue for Business

أعلنت شركة تويتر يوم الاثنين عن إطلاق نسخة خاصة بالمؤسسات التجارية من خدمة الاشتراك الشهري التابعة لها، تويتر بلو Twitter Blue، وذلك مع العديد من الميزات المخصصة.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها: “يسعدنا اليوم أن نعلن عن Twitter Blue for Business، وهي طريقة جديدة للمؤسسات التجارية وما يتبع لها للتحقق من أنفسها وتمييزها على تويتر”.

وأضافت تويتر أن الإطلاق الجديد يبني على طرح خدمة تويتر بلو للمستخدمين الأفراد، وذلك في مسعى منها لتعزيز المؤسسات التجارية على تويتر وتمييزها.

ومن الميزات الجديدة التي ستحظى بها المؤسسات التجارية المشتركة في خدمة Twitter Blue for Business، إمكانية ربط كل الأفراد والشركات والعلامات التجارية التابعة لها بحسابها. وبذلك، ستحصل تلك الحسابات على علامة صغيرة بصورة الملف الشخصي الخاصة بالشركة الأم بجوار علامة التحقق الزرقاء أو الذهبية.

ومن خلال إنشاء هذا الاتصال، فإن تويتر تتيح للشركات إمكانية إنشاء شبكات داخل مؤسساتها الخاصة على تويتر. ويمكن للمؤسسات التجارية أن تظهر قيادتها، أو علاماتها التجارية، أو حسابات الدعم، أو الموظفين، أو الفرق.

يُشار إلى أن الربط لن يشمل المؤسسات التجارية فقط، بل سيشمل الصحفيين ومؤسساتهم الإعلامية، أو لاعبي الفرق الرياضية، أو شخصيات الأفلام. وقالت تويتر إنها ستشارك أي معايير، أو تسعير، أو عمليات جديدة لاحقًا.

وتعتقد تويتر أن هذه “لحظة رائعة للمؤسسات التجارية لزيادة دمج الأفراد والشركات والعلامات التجارية التابعة لها في الحمض النووي لتويتر”.

وكشفت تويتر أنها تخطط مستقبلًا لإضافة المزيد من الميزات إلى الخدمة لمساعدة المؤسسات التجارية وما يتبع لها على تحقيق أقصى استفادة من منصة تويتر.

ونبهت الشركة إلى أنها تجرب الآن خدمة Twitter Blue for Business مع مجموعة مختارة من الشركات. وفي العام المقبل، ستطرحها لمزيد من الشركات التي ترغب في الاشتراك.

يُشار إلى أن تويتر بدأت أيضًا تجعل صورة الملف الشخصي للعلامات التجارية بشكل مربع مع زاويا مدورة بدلًا من الشكل الدائرة المعروف.