تقرير: ماسك يبحث عن مدير جديد لتويتر

أفاد تقرير جديد من شبكة سي إن بي سي CNBC الأمريكية اليوم الثلاثاء أن مالك تويتر ورئيسها التنفيذي، إيلون ماسك، يبحث عن رئيس تنفيذي جديد للشركة.

وسبق لماسك، الذي استحوذ على الشركة مقابل 44 مليار دولار أمريكي أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أن قال إن منصبه كرئيس تنفيذي لتويتر سيكون مؤقتًا.

ثم قال في المحكمة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر: “أتوقع تقليص وقتي في تويتر والعثور على شخص آخر يدير تويتر بمرور الوقت”. ومع ذلك، كتب يوم الأحد في تغريدة أنه لا يوجد خليفة محتمل له في شركة التواصل الاجتماعي.

وكتب ماسك: “المسألة ليست في العثور على رئيس تنفيذي، إنما المسألة هي العثور على رئيس تنفيذي يمكنه إبقاء تويتر على قيد الحياة”.

ثم نشر ماسك يوم الاثنين استطلاعًا للرأي يسأل فيه متابعيه، الذي يبلغ عددهم الآن 122.3 مليون: “هل يجب علي التنحي من منصب رئيس الشركة؟ سألتزم بنتائج هذا الاستطلاع”.

وصوّت على الاستطلاع أكثر من 17.5 مليون مستخدم، وكانت النتيجة لصالح تنحيه بنسبة 57.6 في المئة.

ووفقًا لمصادر شبكة CNBC، فإن بحث ماسك عن رئيس تنفيذي جديد مستمر، وقد بدأ قبل إجراء الاستطلاع على تويتر.