تقرير: آبل تخطط لجلب تطبيق Apple TV إلى أندرويد

تخطط شركة آبل لإتاحة تطبيق خدمة التلفزة الخاصة بها للهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، وذلك وفقًا لمستخدم تويتر الذي يُطلق على نفسه اسم ShrimpApplePro، المعروف بتسريباته الدقيقة فيما يتعلق بمنتجات آبل.

ووفقًا لحساب ShrimpApplePro، فإن آبل تختبر التطبيق الآن داخليًا وتخطط لإطلاقه قريبًا، لكنه لم يقدم إطارًا زمنيًا لإطلاق التطبيق.

وباستخدام تطبيق، آبل تي في Apple TV، سيكون لدى مستخدمي الهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل التابع لشركة جوجل، طريقة أكثر ملاءمة للوصول إلى خدمة البث، آبل تي في بلس Apple TV+، وذلك بدلًا من الاضطرار إلى الاعتماد على موقع الخدمة على الويب tv.apple.com.

وفي منظومة أندرويد، يقتصر وجود التطبيق حاليًا على أجهزة البث التي تعمل بنظام، أندرويد تي في Android TV، ومن ذلك: جهاز كروم كاست Chromecast مع جوجل تي في Google TV.

وتشمل الأجهزة الأخرى غير التابعة لشركة آبل والمزودة بتطبيق Apple TV منصات الألعاب: بلاي ستيشن 4 PlayStation 4، وبلاي ستيشن 5، وإكس بوكس ون Xbox One، وإكس بوكس سيرس إس Xbox Series S، وإكس بوكس سيرس إكس Xbox Series X، وأجهزة روكو Roku، وأمازون فاير تي في Amazon Fire TV، وأجهزة التلفاز روكو، بالإضافة إلى مجموعة من أجهزة التلفاز من شركة، مثل: سامسونج، وإل جي، وسوني، وفيزيو Vizio.

ويمكن استخدام التطبيق لبث خدمة آبل تي في بلس، أو شراء العروض التلفازية والأفلام أو استئجارها من متجر آيتونز iTunes Store.

ويمكن أن يساعد توفر تطبيق آبل تي في على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد في زيادة نسبة مشاهدة آبل تي في بلس وزيادة إيرادات آبل من الخدمات.