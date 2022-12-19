ون بلس تحدد موعد الإعلان عن OnePlus 11 المرتقب

حددت شركة ون بلس اليوم الاثنين موعد الإعلان عن هاتفها الذكي المرتقب، ون بلس 11 OnePlus 11، وذلك بصورة تشويقية للحدث الذي تعتزم عقده مطلع العام المقبل.

وفي الصورة التي نشرتها الشركة الصينية، قالت إن حدث Cloud 11 سيُقام في العاصمة الهندية نيودلهي في 7 شباط/ فبراير المقبل، حيث سيُعلن عن هاتف OnePlus 11 5G، وسماعات الأذن OnePlus Buds Pro 2.

وتتماشى الصورة التي نُشرت اليوم مع صور الهاتف التي نُشرت في وقت سابق، والتي تُظهر تصميمًا جديدًا للكاميرات الخلفية.

وعلى نحو منفصل، أكد المتحدث باسم ون بلس، سبنسر بلانك، أن الهاتف سيقدم كاميرا تحت العلامة التجارية Hasselblad، ومنزلق التنبيه، وهما ميزتان غابتا عن هاتف ون بلس 10تي OnePlus 10T.

ولم تُفصِّل ون بلس في مواصفات ون بلس 11، إلا أنها كتبت على الصورة التشويقية عبارة “اشهد على شكل الطاقة”، وذلك في إشارة إلى أبزر مزايا الهاتف المرتقب، وهي: الشحن السريع.

وتشير التسريبات حتى الآن إلى أن الهاتف سيدعم الشحن السريع باستطاعة تصل إلى 100 واط، بالإضافة إلى الجيل الأحدث من معالجات شركة كوالكوم، وهو: Snapdragon 8 Gen 2، وشاشة بقياس 6.7 بوصات مع معدل تردد قدره 120 هرتز.

ويبدو أن المواصفات التي ذُكرت في التسريبات ليست مفاجئة، إذ إنها الشائع في الهواتف الرائدة من الشركات الأخرى، ويُنتظر أن تكشف ون بلس عن ميزات فريدة خلال حدثها المقرر مطلع شهر شباط/ فبراير 2022.

ويُعتقد أن ون بلس اختارت الهند لاستضافة حدثها، لأنها تأمل في الاستفادة من نجاحها في السوق الجنوب أسيوي في العام 2022 بأجهزتها المتوسطة المواصفات.

وتسعى الشركة إلى تعزيز حصتها في الفئة العليا من الهواتف، فبحسب تقرير من شركة أبحاث السوق كاونتربوينت ريسيرتش Counterpoint Research احتلت ون بلس المركز الثالث خلف آبل، وسامسونج على التوالي في سوق الهواتف الذكية الرائدة في الهند.