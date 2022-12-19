واتساب تسمح بالتراجع عن خيار “الحذف لديّ” إن نُقر خطأً

أطلقت خدمة التراسل الفوري واتساب ميزة جديدة تسمح بالتراجع عن إجراء “الحذف لديّ” في حال نقره المستخدم عن طريق الخطأ.

وتتيح واتساب، التابعة لشركة ميتا، للمستخدمين حذف الرسائل التي يرسلونها إلى الآخرين لتختفي لديهم فقط، أو لدى الجميع بحيث لا تُرى إن حُذفت قبل أن يراها الطرف الآخر.

ولكن بعض المستخدمين قد يحاولون التراجع عن إرسال رسالة، ولكنهم ينقرون خطأً على خيار “الحذف لدي”، الأمر الذي لا يسمح لهم بحذفها لدى الجميع بعد أن تحذف من لديهم. لذا تأتي الميزة الجديدة لإنقاذ أولئك من الإحراج المحتمل بسبب حذف رسالة عن طريق الخطأ لديهم فقط.

وتعرض الميزة الجديدة، المسماة “الحذف غير المقصود”، نافذة مدتها خمس ثوان للسماح للمستخدمين بالتراجع عن إجراء حذف الرسائل الخاصة بهم في الدردشة الفردية أو الجماعية وحذفها لدى الجميع.

وقالت واتساب إن الميزة الجديدة ستكون متاحةً لجميع المستخدمين على نظام أندرويد من جوجل، ونظام iOS من آبل.

وكانت الخدمة قد بدأت اختبار الميزة مع بعض مستخدمي أندرويد و iOS في شهر آب/ أغسطس، وذلك وفقًا لتقرير صدر عن موقع WABetaInfo، المتخصص برصد الميزات التجريبية في خدمة التراسل الفوري.

يُشار إلى أن واتساب أطلقت خدمة ميزة الحذف لدى الجميع أول مرة عام 2017 للسماح للمستخدمين بحذف رسالة أُرسلت إلى الآخرين. وصُممت الميزة لمعالجة مشكلة إرسال الرسائل عن طريق الخطأ في الدردشات الفردية والجماعية.

ومع أن الإصدار الأولي من الميزة كان محدودًا بسبع دقائق، إلا أن واتساب مددت الحد الزمني الأقصى لحذف الرسائل لدى الجميع إلى 60 ساعةً، في شهر آب/ أغسطس الماضي.

ويأتي إطلاق الميزة الجديدة بعد أيام من بدء واتساب اختبار ميزة تحذف الرسائل النصية التي يرسلها المستخدمون بعد قراءتها، وذلك على غرار خاصية العرض لمرة واحدة التي توفرها الخدمة حاليًا للصور ومقاطع الفيديو.

هذا، ويمكن للمستخدمين تنزيل تطبيق واتساب لنظام أندرويد من خلال متجر جوجل بلاي، ولنظام iOS من خلال متجر آب ستور من آبل. وكذلك يمكن تنزيل التطبيق للأجهزة المحمولة والمكتبية الأخرى من خلال الموقع الرسمي له.