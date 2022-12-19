هيئة الاتصالات تصدر مقياس 5G في الرياض للربع الثالث من 2022

أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالمملكة العربية السعودية اليوم، تقرير مقياس الجيل الخامس 5G في مدينة الرياض للربع الثالث من عام 2022، الذي يهدف إلى رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

ويكشف التقرير عن متوسط سرعات التحميل، وتغطية الجيل الخامس في مدينة الرياض، حيث أظهر بلوغ متوسط سرعة التحميل للإنترنت في مدينة الرياض 248 ميجابت في الثانية، كما كشف عن وصول نسبة إجمالي التغطية فيها إلى 93.6 في المئة.

وأشارت الهيئة في تقرير “مقياس” إلى تصدر شركة الاتصالات السعودية stc لقائمة مقدمي خدمات الاتصالات في متوسط سرعات التحميل بمدينة الرياض بتسجيل متوسط سرعة يبلغ 283.5 ميجابت في الثانية، فيما حلت موبايلي ثانيًا بتسجيل متوسط سرعة يبلغ 218.13 ميجابت في الثانية، وشركة زين ثالثًا بمتوسط سرعة بلغ 206.85 ميجابت في الثانية.

كما كشفت الهيئة عن تصدر شركة زين لقائمة مقدمي خدمات الاتصالات في تغطية الجيل الخامس 5G بمدينة الرياض بنسبة وصلت إلى 89.9 في المئة، فيما حلت شركة الاتصالات السعودية (stc) ثانيًا بنسبة 81.7 في المئة، تتبعها موبايلي بنسبة تغطية وصلت إلى 74.2 في المئة.

ويأتي تقرير “مقياس الرياض” في إطار عمل هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الساعي إلى تعزيز التنافسية في سوق الاتصالات وتقنية المعلومات، لإيجاد بيئة محفزة استثمارية تساهم في جذب المستثمرين.