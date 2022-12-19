مركز إثراء يجمع أهم صُناع المحتوى العربي في الرياض

يجمع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” أهم صُناع المحتوى العربي في حفل إثراء المحتوى، الذي يقيمه إثراء في مركز الملك عبدالله المالي بالرياض، يوم الأربعاء 21 كانون الأول/ ديسمبر 2022.

ويشهد الحفل إطلاق النسخة الثانية من مبادرة المحتوى العربي، وفتح باب التقديم على المبادرة ضمن سبعة مجالات، هي: الأفلام الوثائقية، والأدب، والترجمة، والمنصات الإلكترونية، والموسيقى، والتدوين الصوتي “البودكاست”، وألعاب الفيديو المتنقلة “ألعاب الجوال”.

وقال مدير مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء”، عبدالله الراشد، إن “مبادرة إثراء المحتوى العربي تنطلق من دور إثراء بوصفها أكبر مُنتِج للمحتوى في المملكة، حيث يوفر المركز الموارد والدعم للموهوبين والمحترفين، مما يجعل إثراء هو بيت المحتوى العربي”.

وأفاد الراشد أن المبادرة تهدف إلى تطوير المحتوى، وتوفير فرص متنوعة في القطاعات الثقافية والإبداعية بالمملكة، حيث يستهدف البرنامج المؤسسات الناشئة والمتوسطة التي ترغب بإنتاج محتوى عربي مقروء أو مسموع أو مرئي.

وأشاد الراشد بالجهود الحثيثة لصُناع المحتوى المحليين بما يعزز ريادة المملكة في صناعة المحتوى العربي، مبينًا أن هذه المبادرة تسعى إلى تنشيط قطاع صناعة المحتوى من خلال تطوير المشهد الثقافي بمفهومه الواسع، ودعم النمو المتنوع والديناميكي للقطاع، إلى جانب دعم المواهب الناشئة والمحترفة في مجال صناعة المحتوى بالمملكة، ورفع مستوى إنتاج المحتوى العربي.

ويتضمن الحفل معرضًا يظهر جهود “إثراء” في دعم وتنمية المحتوى العربي، إلى جانب عرضًا لثلاثة عشر مشروعًا تُشكل خلاصة النسخة الأولى من المبادرة، وهي: جينوم، وجواب، وضد السينما، وقلب على الرمل، وانسياب، وعمروها، والشجرة، وموسيقى الأرض، والسارد، وطلا وجلا، وجسور الشعر، ولماذا تلاحظ أشياء أكثر من أشياء أخرى؟، ومد.

وكان “إثراء” قد قدم 15 مليون ريال لتمويل هذه المشاريع، كما وُفِّر أكثر من 430 فرصة وظيفية، ضمن 13 مشروعًا، 6 منها مشاريع ناشئة، علاوة على 26 كتابًا، و20 فيلمًا وثائقيًا.

كما يتضمن الحفل عرض عملين فنيين من إنتاج المركز، هما: “الكيان والوجود” للفنانة لولوة الحمود، و”فسيلة” الذي صممته لجين العتيق، وليان أبو السعود، وسارة المداح، ولمى درداس، بدعم الدكتور كريستوف كرولا من جامعة هونغ كونغ، وأتقن دوت إت سنتر.

جدير بالذكر أن مبادرة إثراء المحتوى العربي أطلقها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” في عام 2020، ويُمكن لجميع المؤسسات الانضمام إلى البرنامج من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، علمًا بأن آخر موعد للتقديم هو 31 آذار/ مارس 2023، وستشرف لجنة التحكيم على الطلبات لاختيار الفائزين الذين سيحظون بفرصة الحصول على دعم مالي وتسويقي ولوجستي من مركز إثراء، ومن المنتظر الإعلان عن المشاريع المختارة يوم 31 تموز/ يوليو 2023.