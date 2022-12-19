جوجل تدعم الآن قراءة وترجمة الخط السيء للأطباء في Lens

أعلنت شركة جوجل اليوم الاثنين خلال حدث خاص أقامته في الهند أنها تعمل مع الصيادلة على فهم خط اليد الذي يكتب به الأطباء وصفاتهم الطبية.

ويكتب عدد كبير من الأطباء وصفات طبية على عجل، مما يجعل من المستحيل تقريبًا على مرضاهم فهم ما كتبوه. وقد كانت هذه المشكلة موجودة منذ عقود، وقد حاولت العديد من شركات التقنية حلها دون نجاح يذكر. والآن، تعمل عملاقة التقنية الأمريكية على ترجمة تلك النصوص التي لا يمكن فهمها.

وأوضحت جوجل أن الميزة، التي ستُطرح في خدمة جوجل لنز Google Lens التابعة لها، ستسمح للمستخدمين إما بالتقاط صورة للوصفة الطبية أو تحميل واحدة من مكتبة الصور. وفور معالجة الصورة، يكتشف التطبيق ويسلط الضوء على الأدوية المذكورة في الوصفة.

وقالت الشركة في بيان: “ستكون هذه تقنية مساعدة لرقمنة المستندات الطبية المكتوبة بخط اليد من خلال تعزيز عدد الأشخاص الذي يعملون عليها، مثل: الصيادلة، ولكن لن يُتّخذ أي قرار بناءً على المخرجات التي توفرها هذه التقنية فقط”.

ولم تكشف جوجل عن موعد إطلاق الميزة الجديدة لعموم المستخدمين، لكنها أشارت إلى أن الهند لديها أكبر عدد من مستخدمي جوجل لنز في العالم. مع الإشارة إلى أن Google for India هو الحدث السنوي للشركة في دول جنوب آسيا، حيث يعرض العشرات من التطورات الجديدة.

وقالت الشركة أيضًا إنها تعمل على نموذج واحد موحد لتغطية أكثر من 100 لغة هندية لكل من الكلام والنص لتمكين الملايين من مستخدمي الإنترنت الجدد في الهند.

وتعد الهند سوقًا رئيسيًا لشركة جوجل، حيث يوجد أكثر من نصف مليار مستخدم في البلاد. ولكنها كانت أيضًا واحدة من أصعب الأعوام بالنسبة لشركة جوجل في السوق الجنوب آسيوي، حيث عُوقبت مرتين من قبل منظم مكافحة الاحتكار في الهند في الأشهر الأخيرة.