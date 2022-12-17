HTC تعتزم الإعلان عن نظارة واقع مختلط تنافس نظارات ميتا

أعلنت شركة إتش تي سي HTC أنها تخطط الشهر المقبل لإطلاق نظارة جديدة للواقع الافتراضي والواقع المعزز ستعيد ترسيخ حضورها في السوق.

ولم تكشف الشركة التايوانية عن مواصفات النظارة، التي ستُطلق خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2023، الذي سيُعقد اعتبارًا من 5 كانون الثاني/ يناير المقبل. ولكن رئيس المنتجات العالمي لدى HTC، شن يي، تحدث حصريًا إلى موقع The Verge بشأن ما تحاول الشركة تحقيقه من التصميم الجديد الذي يقدم نظارة صغيرة وخفيفة الوزن تدعم تقنيتي الواقع الافتراضي والواقع المعزز بكامل ميزاتهما.

ويقول يي: “إن الأمر يتعلق بأخذ على كل هذه التطورات التي أحرزناها، ليس فقط في جوانب التصميم، ولكن أيضًا في الجوانب التقنية، وتقديم شيء مهم وجذاب للمستهلكين”.

واستنادًا إلى صورة شاركتها HTC مع موقع The Verge، فإن النظارة غير المسماة تتميز بمظهر يشبه النظارات الواقية مع كاميرات أمامية وجانبية. ويقول يي إن المشترين سيتمكنون من استخدام النظارات للألعاب، والترفيه، والتمارين الرياضية، وحتى “بعض حالات الاستخدام الأقوى”، ومن ذلك: أدوات العمل والإنتاجية.

وستحصل النظارة على بطارية تدوم ساعتين، وستكون مكتفية ذاتيًا بالكامل، وتدعم ذراع تحكم بست درجات من الحرية، بالإضافة إلى تتبع اليد. وتتمثل إحدى الميزات الرئيسية للنظارة في الكاميرات الخارجية التي تمرر بث فيديو ملون إلى شاشات المستخدمين، مما يسمح بتجارب واقع مختلط.

وأشار The Verge إلى أن خيار الواقع المختلط هذا لا يزال تجريبيًا إلى حد ما، وحين سؤال HTC عن أهدافه، سلط يي الضوء على علاقات الشركة المستمرة مع المطورين، وقال إن أفضل حالات الاستخدام ستظهر على الأرجح بعد الإطلاق.

يُشار إلى أن النظارة المرتقبة هي ذاتها التي ألمحت إليها HTC في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وحينئذ، كان يُتوقع أن تكون النظارة خلفًا لنظارة، فايف فلو Vive Flow، وهي نظارة موجهة للمستهلكين أُطلقت العام الماضي.

ولم تؤكد HTC ذلك، ولكنها تصف النظارة المرتقبة بأنها تطبيق للدروس التي تعلمتها من صنع نظارة Vive Flow، ونظارة Vive Focus المتقدمة والمخصصة للشركات.

ويُعتقد أن الجمع بين تقنيتي الواقع الافتراضي والواقع المعزز في نظارة واحدة سيضع نظارة HTC في منافسة مع نظارة Quest Pro التي أطلقتها شركة ميتا حديثًا، والنظارة التي طال انتظارها من شركة آبل.

وستمتاز نظارة HTC على نظارة Quest Pro بمستشعر العمق، الذي قد يسمح بتتبع أكثر كفاءة ورسم خرائط أكثر تعقيدًا لبيئات المستخدمين المادية. كما ستمتاز بتصوير البيئة المحيطة على نحو يُمكّن المستخدم من قراءة النصوص على حاسوب محمول أو هاتف ذكي من خلال كاميرات النظارة.

وليس يُعلم إن كانت النظارة ستوفر ميزة تتبع العين، التي توفرها نظارة شركة ميتا، ولكن حين سؤال يي عن ذلك، أشار إلى أن نظارة Vive Focus 3 حصلت على دعم تتبع العين كترقية معيارية اختيارية، وهو شيء تقدمه HTC على نحو متكرر لنظاراتها.

وفي حين أن سعر النظارة ليس يُعلم بعد، إلا أن يي حذر من أنها ستبدو باهظة الثمن مقارنة بنظارة Meta Quest 2 التي تُباع بسعر 399 دولارًا أمريكيًا. ويُتوقع أن تُباع النظارة المرتقبة بسعر يتراوح بين 499 دولارًا، وهو سعر نظارة Vive Flow، و 1,300 دولار أمريكي لنظارة Vive Focus 3.