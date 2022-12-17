مايكروسوفت تصلح خطأً في شريط مهام ويندوز

قالت شركة مايكروسوفت إن تحديثات نظام ويندوز 10 التي أُطلقت أواخر شهر أيلول/ سبتمبر الماضي تسببت في حدوث وميض في شريط مهام النظام، وعدم استقرار بعض البرامج.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في إصدار جديد أُضيف إلى لوحة معلومات صحة ويندوز يوم الجمعة: “بعد تثبيت التحديثات التي أُصدرت في 20 أيلول/ سبتمبر 2022 أو ما بعده، قد يتسبب ذلك في وميض عناصر شريط المهام، وفي عدم استقرار النظام”.

وأضافت الشركة أن إعادة تشغيل الأجهزة المتضررة قد يخفف من مشكلات عدم الاستقرار في بعض الحالات، ولكن ربما فقط على بعض الأنظمة المتأثرة.

وتتضمن القائمة الكاملة لإصدارات ويندوز المتأثرة: Windows 10 22H2، و Windows 10 21H2، و Windows 10 21H1، و Windows 10 20H2.

وذكرت مايكروسوفت بعد الأعراض الناتجة عن هذه المشكلة، مثل: وميض أيقونات الطقس Weather أو الأخبار والاهتمامات News and Interests على شريط مهام ويندوز، أو توقف شريط مهام ويندوز عن الاستجابة، أو توقف مستكشف ويندوز Windows Explorer عن الاستجابة، أو توقف التطبيقات، ومن ذلك: وورد Word أو إكسل Excel عن الاستجابة إن كانت مفتوحة حين حدوث المشكلة.

ولقد عالجت مايكروسوفت المشكلة عبر آلية التراجع عن المشكلات المعروفة Known Issue Rollout، التي تعمل على التراجع عن إصلاحات ويندوز غير الأمنية الخطأ التي تأتي من خلال تحديث ويندوز Windows Update.

وبعد التراجع، تصل الإصلاحات الصادرة عن آلية KIR عادةً إلى جميع أجهزة المستهلكين وغير المُدارة في غضون 24 ساعة، مع إتاحة خيار تسريع العملية عن طريق إعادة تشغيل أجهزة الحاسوب الخاصة بالمستخدمين المتأثرين.

ويجب على مسؤولي تقنية المعلومات تثبيت وتكوين نهج مجموعة KIR لحل مشكلات عدم استقرار النظام على الأجهزة المتأثرة التي تديرها المؤسسة.

يُشار إلى أن شركة مايكروسوفت أصدرت الشهر الماضي إصلاحًا طارئًا آخر آلية التراجع عن المشكلات المعروفة KIR لمعالجة مشكلة أخرى تؤدي إلى حدوث أخطاء وتسبب في اختفاء شريط المهام وسطح المكتب على نظام ويندوز 10.