تحديثات خوارزمية أخبار جوجل وتأثيرها السلبي في صحة المعلومة

بقلم: أحمد عبدالقادر، المؤسس والرئيس التنفيذي للبوابة العربية للأخبار التقنية

بصفتها لاعباً مهيمناً في صناعة محركات البحث، فإن تحديثات خوارزمية جوجل لها تأثير كبير في تحديد جودة وأهمية المعلومات التي يصل إليها المستخدمون عبر الإنترنت. ومع ذلك، فقد أثارت التحديثات الأخيرة انتقادات لميلها إلى إعطاء الأولوية لأنواع معينة من المحتوى على غيرها، مما أدى إلى تضمين مدونات السبام وغيرها من مواقع الويب المنخفضة الجودة في نتائج البحث، لا سيما في أخبار جوجل. وهذا له عواقب وخيمة على مصداقية وموثوقية المعلومات التي يحصل عليها المستخدمون، ويسلط الضوء على الحاجة إلى بذل جهود مستمرة لتحسين قدرة الخوارزمية على تحديد المصادر العالية الجودة وتحديد أولوياتها.

عواقب لا يمكن التنبؤ بها

تتمثل إحدى مشكلات تحديثات خوارزمية جوجل في أنها يمكن أن تكون غير متوقعة ولها عواقب غير مقصودة. على سبيل المثال: أدى تحديث في عام 2021 يهدف إلى إعطاء الأولوية لمصادر الأخبار الموثوقة إلى قمع المواقع الأصغر والمستقلة التي تفتقر إلى المستوى نفسه من الموارد أو الرؤية. ووفقاً لدراسة أجرتها مجلة كولومبيا للصحافة، أدى هذا التحديث إلى انخفاض في عدد الزيارات إلى المواقع الإخبارية المستقلة بمعدل 27 في المئة. كان لهذا تأثير في تقليل تنوع وجهات النظر في نتائج البحث، حيث حظي المستخدمون فقط بمجموعة ضيقة من وجهات النظر حول الأحداث الجارية.

التلاعب بالخوارزميات

مشكلة أخرى هي أن مدونات السبام وغيرها من مواقع الويب المنخفضة الجودة يمكنها في كثير من الأحيان التلاعب بالخوارزمية للحصول على مرتبة عالية في نتائج البحث. على سبيل المثال: في عام 2021، تمكنت مدونة سبام من الحصول على مرتبة عالية في أخبار جوجل عند البحث عن لقاح فيروس كورونا؛ وذلك بسبب استخدامها لحشو الكلمات الرئيسية وهيكلة الروابط. وأدى ذلك إلى إدراج معلومات مضللة وخاطئة في نتائج البحث، وقد كان من الممكن أن تكون له عواقب وخيمة على المستخدمين الذين يبحثون عن معلومات دقيقة وموثوقة بشأن قضية صحية عمومية حرجة. في الواقع، وجد استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث أن ما يقرب من ثلثي الأمريكيين واجهوا معلومات خاطئة أو مضللة حول فيروس كورونا عبر الإنترنت.

وهكذا نخلص إلى أن تحديثات خوارزمية جوجل تهدف إلى تحسين جودة نتائج البحث وملاءمتها، ولكن لا تزال هناك حالات يمكن أن تصبح فيها النتائج غير ذات صلة أو متحيزة. من الضروري أن تواصل جوجل مراقبة خوارزمياتها وتحسينها للتأكد من أنها تقدم النتائج الأكثر دقة وملاءمة للمستخدمين. ويشمل ذلك معالجة مشكلة المدونات المزعجة وغيرها من مواقع الويب المنخفضة الجودة التي تقوِّض مصداقية المعلومات المتاحة في أخبار جوجل.