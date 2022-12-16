مايكروسوفت تعلن عن تكامل كامل بين هولولنز 2 وتيمز

قالت شركة مايكروسوفت يوم الخميس إن التكامل بين نظارة الواقع المختلط التابعة لها، هولولنز 2 HoloLens 2، وخدمة مؤتمرات الفيديو، تيمز Teams، أصبح أفضل من خلال تمكين المستخدمين من أداء أكثر من مجرد الاتصال.

يُذكر أن عملاقة التقنية الأمريكية تدعم منذ مدة طويلة المكالمات المرئية المباشرة باستخدام تيمز على هولولنز 2، والآن أصبح بإمكان المستخدمين الاتصال بالأشخاص بحرية، وتصفح جهات اتصال تيمز وإضافتها إلى المكالمات، وحتى عرض التقويم، والانضمام إلى الاجتماعات.

وسمحت مايكروسوفت أيضًا لمستخدمي هولولنز 2 برؤية ما يشاركه المستخدمون في الاجتماعات أيضًا. وسيظهر بث مرئي مباشر جديد للشاشات المشاركة كصورة ثلاثية الأبعاد يمكن نقلها وتغيير حجمها.

وتُستخدم خدمة تيمز إلى حد كبير في هولولنز 2 لسيناريوهات المساعدة عن بعد حيث ينضم مهندس أو مساعد إلى اجتماع أو مكالمة، وذلك بهدف توجهيه لحل مشكلة ما.

وسيرى مستخدمو تيمز على سطح المكتب أو الهاتف المحمول ما تعرضه نظارة هولولنز 2 من وجهة نظر الشخص الذي يرتديها، وذلك على غرار الطريقة التي تسجل بها كاميرات، جو برو GoPro، التي تُوضع على الخوذ العالم الخارجي.

وستوفر مايكروسوفت أيضًا خدمة Dynamics 365 Guides للتدريب أثناء العمل باستخدام هولولنز 2، وهي تجمع بين ميزات Dynamics 365 Remote Assist و Guides لجعل النظارات أكثر قابلية للتكيف مع سيناريوهات العمل المختلط.

ويمكن لمستخدمي هولولنز 2 الآن استخدام الدردشة النصية أثناء مكالمات تيمز، والوصول إلى الصور أو ملفات PDF المشارَكة في المكالمات كصور ثلاثية الأبعاد. ويدعم تكامل النظارة مع خدمة التخزين، ون درايف OneDrive، مشاركة الملفات وتجربة العرض، بحيث تُزامن جميع الملفات وإتاحتها عبر أجهزة متعددة.

يُشار إلى أن التحسينات البرمجية المعلن عنها تعد الأولى منذ أن ترك أليكس كيبمان، الشريك في تطوير هولولنز، مايكروسوفت في وقت سابق من العام الحالي. ومنذئذ أشارت تقارير إلى أن مايكروسوفت قد ألغت خططًا لإطلاق هولولنز 3، وستكون هولولنز 2 الإصدار الأخير. ولكن الآن يملح رئيس مايكروسوفت الجديد للواقع المختلط إلى أن الشركة تعمل على إصدار جديد منها.

وتقول مايكروسوفت إنها تخطط لتحسين عرض هولولنز، والتتبع، وأجهزة الاستشعار، وعمر البطارية في أي تحديث مهم للنظارة.

يُشار أيضًا إلى أن مايكروسوفت اختبرت إصدارًا خاصًا من هولولنز مع الجيش الأمريكي، ولكن الأمور لم تسر على نحو جيد، حيث اشتكى الجنود من الصداع والغثيان وإجهاد العين.

وفازت شركة مايكروسوفت بسلسلة من العقود يحتمل أن تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدولارات لتزويد الجيش الأمريكي بنظارات الواقع المعزز، وتسلم الجيش 5,000 نظارة في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.