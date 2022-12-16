قلق كبير بعد إلغاء تويتر إمكانية ربط الحساب مع أرقام الهواتف السعودية

أعرب مستخدمو تويتر في السعودية اليوم عن قلقهم البالغ جرّاء اختفاء ميزة ربط الحساب بأرقام هواتف سعودية.

ونشر مغردون سعوديون تغيرات عن اختفاء مفتاح الاتصال الدولي للمملكة العربية السعودية (+966) من قائمة الدول المتاحة لربط الحساب برقم الهاتف. وأشار البعض إلى خطورة هذا الخطأ الذي من شأنه إحداث خلل في منظومة الأمان الخاصة بالحسابات المعتمدة في تويتر.

وفي الوقت الذي لم يصدر أي تصريح رسمي من شركة تويتر عن هذه الحادثة، يذهب البعض إلى أن ذلك حدث بلا شك عن طريق الخطأ، وأن تويتر بكل تأكيد ستعالج الموضوع سرعان علمها بالأمر.

وبحسب تويتر، فإن إضافة المستخدم لرقم هاتفه إلى حسابه على تويتر يوفر له تجربة وميزات أفضل، منها:

الحفاظ على الحساب آمناً؛ فعند وجود رقم هاتف في حساب المستخدم، سيتمكن من التسجيل في ميزات الأمان، مثل توثيق تسجيل الدخول.

سرعة أكبر أثناء استعادة الحساب. إذا تعذّر على المستخدم الدخول إلى حسابه في أي وقت، فستكون عودته إلى تويتر أيسر مع وجود رقم هاتف مرتبط بحسابه.

التواصل مع الأصدقاء وجهات الاتصال. بفضل وجود رقم هاتف في حساب المستخدم، يمكن للمستخدم التواصل بسهولة مع معارفه وأصدقائه؛ وذلك من خلال السماح للآخرين بالعثور عليه بواسطة رقم هاتفه.

الطريقة الرسمية لإضافة رقم الهاتف إلى حساب تويتر

انقر فوق أيقونة”المزيد”، وحدد “الإعدادات والخصوصية” من القائمة المنسدلة. انقر فوق علامة تبويب “حسابك”واختر “معلومات الحساب”. حدد الهاتف من القائمة المنسدلة. انقر فوق “إضافة رقم هاتف” ووثّق كلمة مرورك. انقر فوق الاستمرار. ستتلقى رمزًا (عبر رسالة نصّيّة قصيرة) إلى رقم هاتفك. أدخل الرمز في مربع رمز التحقق وانقر فوق تفعيل الهاتف.

تجدر الإشارة إلى أن تويتر تتيح إمكانية ربط رقم هاتف المستخدم ذاته مع 10 حسابات كحد أقصى.