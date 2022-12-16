أوبو تعلن رسميًا عن الهاتفين القابلين للطي Find N2 و Find N2 Flip

أعلنت شركة أوبو اليوم الخميس عن هاتفين قابلين للطي جديدين خلال حدث خاص أقامته في الصين، ووعدت بإطلاق أحدهما في الأسواق العالمية.

ويقدم هاتف، فايند إن2 فليب Find N2 Flip، تصميمًا شبيهًا بهاتف، جالاكسي زد فليب 4 Galaxy Z Flip 4، من سامسونج، وذلك بسعر يعادل 861 دولارًا أمريكيًا، في حين يقدم هاتف، فايند إن2 Find N2، الأكبر الذي يشبه هاتف، جالاكسي زد فولد 4 Galaxy Z Fold 4، وذلك بسعر يعادل 1,148 دولارًا أمريكيًا.

ووفقًا لموقع XDA Developers، فإن أوبو تعتزم إطلاق هاتف Find N2 Flip في الأسواق العالمية، في حين ستطرح هاتف Find N2 في الصين في الوقت الراهن، وقد تطلقه خارج الصين كما فعلت مع سلفه Find N.

ويُتوقع أن تطلق الشركة الصينية هاتف Find N2 Flip في الأسواق الأوروبية خلال الربع الأول من العام المقبل.

Find N2 Flip

يقدم الهاتف، الذي يزن 191جرامًا ويأتي بسماكة 7.45 ملم حين يكون مفتوحًا و16.02 ملم حين يكون مطويًا، ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5 بحجم 8 جيجابايت، أو 12 جيجابايت، و 16 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS3.1 بسعة 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت. وهي غير قابلة للتوسعة.

وتأتي شاشة Find N2 Flip الرئيسية من نوع AMOLED بقياس 6.8 بوصات وبدقة 2,520×1,080 بكسل مع معدل تردد 120 هرتز، ومعدل سطوع يصل إلى 1,600 شمعة، وهي محمية بطبقة من زجاج UTG الفائق الرقة. أما الثانوية فهي أيضًا من نوع AMOLED وتأتي بقياس 3.26 بوصة وبدقة 720×382 بكسل مع معدل تردد 60 هرتز، ومعدل سطوع 900 شمعة.

وتقول أوبو إن الشاشة قادرة على تحمل 400,000 طية، ما يعني أنها قابلة للاستخدام لمدة 10 سنوات بمعدل 100 طية في اليوم.

وتبلغ دقة الكاميرا الرئيسية للهاتف 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، ودقة الثانوية 8 ميجابكسل للتصوير العريض مع فتحة عدسة f/2.2. وتأتي الكاميرا الأمامية ضمن ثقب في الشاشة الرئيسية بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4.

ويمتاز Find N2 Flip بأنه يحوي معالجًا ثماني النوى من نوع Dimensity 9000+ بتردد 3.2 جيجاهرتز، إلى جانب معالج الرسومات Arm Mali-G710 MC10. ويحوي الهاتف بطارية بسعة 4,300 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 44 واط.

ويأتي الهاتف، الذي يعمل بواجهة المستخدم ColorOS 13.0 المبني على نظام التشغيل أندرويد 13، مع حساس بصمة في زر جانبي.

Find N2

يأتي هذا الهاتف بسماكة 7.4 ملم حين يكون مفتوحًا و14.6 ملم حين يكون مطويًا، وهو يزن 237 جرامًا مع الهيكل الزجاجي، و233 جرامًا مع الهيكل الجلدي.

ويقدم Find N2 ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5 بحجم 12 جيجابايت، و16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS3.1 بسعة 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.

وتأتي شاشة Find N2 الرئيسية من نوع AMOLED بقياس 7.1 بوصات وبدقة 1,920×1,792 بكسل مع معدل تردد 120 هرتز، ومعدل سطوع يصل إلى 1,550 شمعة، وهي محمية بطبقة من زجاج UTG الفائق الرقة. أما الثانوية فهي أيضًا من نوع AMOLED وتأتي بقياس 5.54 بوصات وبدقة 2,120×1,080 بكسل مع معدل تردد 120 هرتز، ومعدل سطوع 1,350 شمعة، وهي محمية بطبقة بزجاج من نوع Corning Gorilla Glass 7.

ويشترك الهاتف مع Find N2 Flip بمواصفات الكاميرا الرئيسية، والكاميرا الأمامية، وهناك كاميرا خلفية ثانية مخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 115 درجة بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2 ، وكاميرا ثالثة بدقة 32 ميجابكسل لتصوير العمق مع فتحة عدسة f/2.0.

ويختلف Find N2 بأنه يحوي معالجًا ثماني النوى من نوع Snapdragon 8 Gen 1 بتردد 3.0 جيجاهرتز، إلى جانب معالج الرسومات Adreno 730. ويحوي الهاتف بطارية بسعة 4,520 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 67 واط.