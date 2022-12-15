جوجل تعلن عن دعم معيار المنزل الذكي ماتر على أندرويد وأجهزة نست

أعلنت شركة جوجل اليوم الخميس عن إكمال الإطلاق الأولي لمعيار، ماتر Matter، لمنتجاتها من سلسلة، جوجل نست Google Nest، ونظام التشغيل أندرويد.

يُذكر أن ماتر هو معيار جديد للتشغيل البيني لأجهزة المنزل الذكية، يهدف إلى توفير لغة مشتركة تسمح لتلك الأجهزة بالتواصل فيما بينها داخل المنزل فقط دون الاعتماد على السحابة.

ويستخدم المعيار بروتوكولات Wi-Fi و Thread اللاسلكية، وفي أول طرح له، سيسمح بالتحكم بالمستشعرات الذكية، والمصابيح الذكية، والمقابس والمفاتيح الذكية، وأجهزة تنظيم الحرارة الذكية، والأقفال المتصلة بالإنترنت، وأجهزة الوسائط، ومن ذلك: أجهزة التلفاز.

ولأن معيار ماتر يدعم التشغيل البيني، فيُفترض أن يكون أي جهاز منزلي ذكي يحمل شعاره قابلًا للإعداد والاستخدام مع أي جهاز متوافق مع المعيار، وفي أي منصة متوافقة معه. ومن المقرر أن يبدأ طرح الأجهزة المتوافقة مع ماتر اعتبارًا من نهاية العام الحالي.

تجدر الإشارة إلى أن منصات: أمازون أليكسا Amazon Alexa، وجوجل هوم Google Home، وسامسونج سمارت ثينجز Samsung SmartThings، وآبل هوم Apple Home من بين منصات المنزل الذكي الكبيرة التي ستدعم معيار ماتر. وقد حدّثت آبل، وسامسونج، وجوجل منصاتها لتكون وحدات تحكم مُهمة بالأجهزة المنزلية، ويُتوقع أن تُطلق تحديثات للمنصات الأخرى قريبًا.

وقالت جوجل اليوم في منشور على مدونتها إنها حدّثت على مدار الأسابيع القليلة الماضية الملايين من مكبرات الصوت الذكية من سلسلة جوجل نست، والشاشات الذكية، وأجهزة توجيه شبكات واي فاي، بالإضافة إلى المليارات من هواتف أندرويد وحواسيبه اللوحية لتدعم معيار ماتر.

وأضافت الشركة أن الانتقال إلى المعيار الجديد سيكتمل اليوم، وأوضحت أنه يجب على أجهزة أندرويد أن تعمل بالإصدار 8.1 وما بعده مع الإصدار 22.48.14 من خدمات جوجل بلاي Google Play Services، ويجب أن تعمل أجهزة جوجل نست بالإصدار الأحدث من برنامجها الثابت.

وبعد التحديث، سيكون مستخدمو أجهزة أندرويد وتطبيق المنزل الذكي جوجل هوم قادرين على ربط أجهزة جوجل بالأجهزة التي تدعم معيار ماتر من أي شركة أخرى.

وقالت جوجل إن أجهزة نست أخرى، ومن ذلك جهاز التوجيه نست واي فاي Nest Wifi، ومنظم درجة الحرارة نست ثرموستات Nest Thermostat (طراز 2020)، ستُحدَّث خلال العام 2023.

وأعلنت الشركة أيضًا أنها ستجلب دعم ماتر إلى تطبيقها على نظام iOS من آبل مطلع العام المقبل.