هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تطلق المرحلة الثانية من مبادرة دوّر جهازك

أطلقت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالمملكة العربية السعودية اليوم المرحلة الثانية من مبادرة إعادة تدوير الأجهزة “دوّر جهازك” الموجهة للأفراد.

وتهدف المبادرة إلى تحقيق الاستدامة البيئية والحد من الانبعاثات والمخلفات الإلكترونية وتقليل الهدر المالي عبر إعادة تدوير الأجهزة، إضافة إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية ومبادئ التكافل لتمكين الأسر المحتاجة من الحصول على الخدمات التقنية من خلال هذه المبادرة، حيث تستمر حتى نهاية كانون الثاني/ يناير 2023.

وأوضحت الهيئة أنها خصصت موقعًا إلكترونيًا يوضح آلية تسليم الأجهزة، وأنواع الأجهزة التي تستهدفها، حيث تشمل أجهزة الهاتف الثابت، والهواتف المتنقلة، والأجهزة اللوحية، والمودم، والطابعات، والحاسب الآلي المكتبي والمحمول، مشيرةً إلى أن التدوير يشمل مسارين.

ويختص المسار الأول بأجهزة الحاسب الآلي لإتلافها والتبرع بإيراد المواد الأولية الناتجة عنها، أو إصلاحها والتبرع بها للأسر المحتاجة مع التأكيد على مسح كافة بياناتها بما لا يتيح أي احتمالية لاسترجاع البيانات أو إمكانية استخدامها.

أما المسار الآخر فهو يختص ببقية الأجهزة الأخرى حيث ستُتلف من خلال الوسائل المخصصة وتحويلها إلى مواد أولية والتبرع بإيراداتها للأسر المحتاجة، مؤكدةً التزامها بحماية المستخدمين وحفظ خصوصية بياناتهم.

يُذكر أن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أطلقت المرحلة الأولى الموجهة لقطاع الأعمال بتاريخ 19 أيلول/ سبتمبر 2022 لتستمر حتى نهاية كانون الثاني/ يناير 2023، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمركز الوطني لإدارة النفايات “موان” والقطاع الخاص.

وبلغ عدد الأجهزة المتبرع بها حتى الآن أكثر من 36 ألف جهاز، بما يبلغ قيمته نحو مليون ريال سعودي، في خطوة للحد من المخلفات الناتجة عن الأجهزة، والمساهمة في خفض التكاليف المستقبلية للمواد الخام والحفاظ على موارد المملكة الطبيعية وتحقيق الاستدامة وفق مبدأ الاقتصاد الدائري، استمرارًا لجهود الهيئة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع المسؤولية الاجتماعية لمستخدمي الأجهزة ولإيمانها بدورها الفعال في تحقيق مستهدفات المملكة لمستقبل رقمي مستدام.